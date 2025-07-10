Йосип Лось під час засідання суду 10 липня 2025 року

У четвер, 10 липня, у Галицькому районному суді Львова відбулося засідання у справі про звільнення з Львівського університету імені Івана Франка 87-річного Йосипа Лося, якого звинувачують у домаганнях. Професор намагається поновитися на посаді викладача факультету журналістики та відсудити зарплату за час вимушеного прогулу. У суді Йосип Лось доводив, що всі звинувачення проти нього вигадані.

Упродовж усього засідання Йосип Лось не дочував або не розумів запитань судді Віктора Романюка, потребував підказок адвоката. Захисник Юрій Гелемей намагався пояснити суду, що це відбувається через поважний вік його клієнта.

«Все не відповідає дійсності, тому я прошу ліквідувати наказ. Скасувати наказ про звільнення з посади професора кафедри зарубіжної преси та інформації… Ті аргументи не відповідають дійсності, факти не відповідають дійсності. Мені приписують факти, які не мають підстав. Я не вчиняв будь-яких аморальних дій. Ні з того, ні з сього з'явилися такі факти… У світовій пресі є статті про мене як про викладача», – сказав Йосип Лось.

Він наполягав, що має авторитет у багатьох країнах світу і його можуть підтримати тисячі колишніх студентів. За словами Йосипа Лося, він є «золотим професором Польщі». Він пояснив, що називав студенток «свинями й пацятами» через емоції, а інтимних контактів на факультеті не мав.

«Я не звертався до суду, щоб це спростовувати, але журналісти й політики в усьому світі почали дуже негативно це все оцінювати. Бо це приниження честі університету… За 53 роки ніхто жодного разу не відмовився відвідувати мої лекційні заняття… », – говорив Йосип Лось.

Зазначимо, що Йосипа Лося звільнили за наказом ректора університету. Звільнити викладача рекомендувала комісія етики та професійної діяльності. Йосип Лось заявив, що на членів комісії тиснули. Суддя Віктор Романюк запитав, чи була в університеті практика тиску на викладачів, коли там працював безпосередньо Йосип Лось.

«На вас можливо було тиснути? Ви могли ухвалити якісь рішення не з власної волі? У вас була практика, що на вас тиснули в університеті? Якщо на вас не тиснули, то чому ви вважаєте, що тиснули на інших?», – запитав суддя Віктор Романюк.

«Вищі інстанції, починаючи з ректора, проректора… На мене не тиснули… Тиснули за радянських часів», – намагався відповісти Йосип Лось.

Галицький райсуд Львова розглядає позовну вимогу Йосипа Лося. Фото ZAXID.NET

Адвокат Йосипа Лося Юрій Гелемей заявив, що етична комісія не мала повноважень рекомендувати звільнити професора й розглядати заяви колишніх студентів. За словами захисника, «немає чітких фактів», які б доводили аморальні дії професора. Йосип Лось заявив, що хоче й далі працювати на факультеті й має добре самопочуття.

«Я десять років працював в Польщі, в Жешівському університеті. Там всебічно мене аналізували, чи я фізично відповідаю… На основі фактів і концепцій… Дякувати Богу, я почуваю себе добре. Я хочу навчати», – сказав Йосип Лось.

Представник Львівського університету Василь Медвідь пояснив, що Йосипа Лося звільнили не лише через свідчення колишніх студентів. Він зазначив, що університет не міг ігнорувати те, що чинні студенти факультету наполягали на такому рішенні й відмовлялися відвідувати заняття викладача, який себе дискредитував.

Зазначимо, що у справі вже відбулися два засідання. Суд завершив етап дослідження доказів. Йосип Лось виходив з приміщення суду під вигуки активісток «Феміністичної майстерні», які вимагають не поновлювати його на роботі в університеті. Наступне засідання відбудеться 17 липня.

Нагадаємо, що першою про домагання професора Йосипа Лося 25 лютого 2025 року розповіла журналістка NGL.media Катерина Родак. Під публікацією журналістки у фейсбуці десятки колишніх студенток факультету журналістики почали розповідати про схожий досвід, який пережили під час навчання. На свідчення жінок відреагував представник омбудсмана у Львівській області Тарас Подвірний. Наступного дня, 26 лютого, факультет журналістики відсторонив Йосипа Лося від роботи. ZAXID.NET детально розповідав про перше засідання етичної комісії університету. Під час другого засідання 3 березня комісія рекомендувала звільнити Йосипа Лося. З університету його звільнили 5 березня.