Активістки під Галицьким судом Львова вимагають не поновлювати Йосипа Лося на роботі, 13 травня 2025 рік

У вівторок, 13 травня, у Галицькому райсуді Львова мало відбутися засідання у справі Йосипа Лося, який намагається поновитися на посаді викладача факультету журналістики Львівського університету. До суду прийшли активісти та представники студентського самоврядування ЛНУ. Засідання перенесли на 3 червня, оскільки університетові потрібно більше часу, щоб дослідити всі вимоги Йосипа Лося.

Справу розглядає суддя Віктор Романюк. Йосип Лось на засідання не прийшов. Його інтереси представлятиме адвокат Юрій Гелемей, який зазначив, що всі вимоги його клієнта озвучить на наступних судових засіданнях.

Представником університету є Василь Медвідь. Він зазначив, що університет Франка відстоюватиме рішення про звільнення Йосипа Лося.

«Готуємо письмовий відзив, до якого долучимо всі докази, на яких ґрунтуємо рішення. Засідання перенесли у зв'язку з тим, що університет отримав позовну заяву з додатками 9 травня. Ми скористалися своїм правом на підготовку письмового відзиву, оскільки маємо ознайомитися, чим обґрунтовує позивач свої позовні вимоги», – сказав Василь Медвідь.

Засідання перенесли на 3 червня. Фото ZAXID.NET

На засіданні був представник омбудсмана у Львівській області Тарас Подвірний. Він сказав, що для уповноваженого з прав людини це принципова справа. Подвірний сказав, що отримав свідчення проти Йосипа Лося від десяти його колишніх студенток і передав матеріали у поліцію.

Зазначимо, що після звинувачень проти Йосипа Лося свідчення про домагання з'явилися і щодо професора Володимира Качмара. Тарас Подвірний розповів, що до нього не зверталися студентки, у яких викладав Качмар, але він знає про скаргу до етичної комісії. Однак вона відмовилася розглядати заяви колишніх студенток.

«Комісія етики аргументувала це тим, що до них звернулися не учасники освітнього процесу. Майже всі свідчення проти Йосипа Лося надходили від колишніх студенток. Але тут комісія вирішила по-іншому», – сказав Тарас Подвірний.

Додамо, що на засідання також прийшла журналістка NGL.media Катерина Родак, яка першою опублікувала свідчення проти Йосипа Лося. Крім цього, до суду прийшов голова студентського самоврядування Олег Фіняк.

Пікет під Галицьким судом. Фото ZAXID.NET

Після того, як засідання перенесли, активістки під судом влаштували пікет з плакатами. Вони виголошували: «Домагання не метод роботи!», «Лося на пенсію», «Завершімо справу до кінця, ні домаганням Лося!»

«Ми незалежні активістки, також спільнота ЛНУ – самоврядування, і активістки з "Феміністичної майстерні" зібралися, щоб привернути увагу громадськості до проблеми домагань в університетах. Конкретно в цьому випадку йдеться про ЛНУ. І конкретно в цьому випадку це професор Лось, який хоче повернутися на посаду. Прийшли висловити обурення і наголосити, що це ненормально. Домагання – це злочин, за який має бути відповідальність», – сказала активістка Дара Когутяк.

Нагадаємо, що 87-річний Йосип Лось, якого звинуватили у домаганнях десятки колишніх студенток, через суд намагається повернутися на посаду викладача факультету журналістики Львівського університету Івана Франка. Професора звільнили за рекомендацією комісії етики, яка визнала його поведінку аморальною. ZAXID.NET детально розповідав про перебіг двох засідань, під час одного з яких виступила Катерина Родак.

Йосип Лось з 1971 року, а з 1974 року працював старшим викладачем кафедри історії журналістики. З 1993 року до 2020 він очолював кафедру зарубіжної преси.