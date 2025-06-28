13 червня у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбулася конференція студентів. На ній підготували звернення про відсутність реакції адміністрації університету на інформацію про неетичну поведінку проректора Володимира Качмара. Нагадаємо, раніше кілька студенток ЛНУ різних років навчання заявили про домагання з боку викладача.

Після того, як пролунали перші такі заяви, минуло вже кілька місяців. Розповідаємо, що відбувається з цією справою зараз і як студенти Львівського університету намагаються достукатися до викладачів та влади.

Атмосфера страху і недовіри

Низка сторінок студентського самоврядування різних факультетів поширила в соцмережах інформацію про збір підписів під зверненням, ухваленим конференцією. Після завершення збору підписів документ передадуть:

ректору ЛНУ Романові Гладишевському;

голові етичної комісії ЛНУ Олегу Бугрію;

голові комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Сергієві Бабаку;

секртарю комітету ВРУ з питань освіти, народній депутатці зі Львова Наталії Піпі;

міністру освіти Оксенові Лісовому;

уповноваженому з прав людини Дмитру Лубінцю.

У документі студентів йдеться про те, що належна реакція адміністрації університету та його етичної комісії на свідчення про домагання до студенток зі сторони Володимира Качмара відсутня.

Зазначається, що студентський уряд, як вищий орган студентського самоврядування, вже двічі звертався до адміністрації, етичної комісії з проханням дослідити ситуацію і відреагувати на неї, проте жодної відповіді не отримав.

Більше того, представників студентського уряду 3 квітня 2025 року не пустили на засідання етичної комісії у цій справі через наполягання адвокатів Володимира Качмара. Студенти, серед іншого просили комісію розглянути заяву Асоціації жінок-юристок України «Юрфем», що зібрала 15 свідчень про домагання до студенток. Юристи проректора натомість аргументували, що розглядатися можуть лише звернення від окремих учасників освітнього процесу, а не організацій, що передбачено положеннями про етичну комісію університету. Тож під приводом відмови розглядати заяву «Юрфем» не стали слухати і студентів.

«Попри серйозність заяв і масштаб проблеми, адміністрація університету і органи державної влади досі не здійснили належного реагування. Відсутність рішучих дій створює атмосферу страху та недовіри, у якій постраждалі не вірять у можливість досягнення справедливості», – ідеться в документі студенстського уряду.

Збір свідчень триває

З ініціативи студентського самоврядування в ЛНУ створено Студентський центр довіри для підтримки безпечного простору в університеті. Цей Центр, ідеться в зверненні конференції, вже отримав низку нових заяв про домагання до студенток зі сторони Володимира Качмара.

«Вже надійшли скарги з детальним описом неетичних та, з погляду моралі, ганебних вчинків Качмара В.М.», – зазначено в документі.

Студенти просять негайно розглянути звернення від Студентського уряду та інших організацій, які звертались у справі домагань, а також створити робочу групу, що напрацює зміни в Положеннях про етичну комісію та Положеннях про запобігання та протидію сексуальним домаганням, насильству та дискримінації в ЛНУ. Ці два документи не мали би суперечити один одному, а зараз є саме так.

Також студенти просять розробити чітку процедуру подання скарг про сексуальні домагання, а адміністрацію університету закликають звернутися до правоохоронних органів, щоб ті провели розслідування фактів, озвучених колишніми і нинішніми студентками про домагання зі сторони Володимира Качмара.

Дзвінок з міністерства і невідкладне засідання з новим головою

Як стало відомо ZAXID.NET з власних джерел, у четвер, 26 червня, етична комісія університету ще раз збиралася з приводу поведінки Володимира Качмара. На сайті університету жодної інформації про це досі немає.

Раніше етичну комісію ЛНУ очолював професор Олексій Сухий. Він є завідувачем кафедри новітньої історії України – саме на цій кафедрі працює за сумісництвом Володимир Качмар, який не лише проректор ЛНУ з науково-педагогічної роботи та соціальних питань, а й викладач історії.

Студенти вбачали у головуванні Олексія Сухого в комісії під час розгляду поведінки Володимира Качмара конфлікт інтересів. За словами представників студентського самоврядування, деякі студентки, які були готові давати свідчення, боялися, що на них можуть чекати санкції за такі дії.

Новим головою етичної комісії ЛНУ став Олег Бугрій – завідувач кафедри математичної статистики та диференціальних рівнянь.

Володимир Качмар, про поведінку якого йшлося, на засідання комісії не прийшов. За словами Олега Бугрія, у той день він був на захисті докторської дисертації як рецензент. Його представляв адвокат Володимир Цікало, який також є професором кафедри цивільного права та процесу ЛНУ.

Цікавий факт – у 2019 році Володимир Цікало був кандидатом на посаду судді у Вищому антикорупційному суді, його прізвище фігурувало в переліку кандидатів, не гідних на цю посаду, за версією журналістів-розслідувачів та низки громадських організацій.

Також на засіданні не було кількох членів комісії – Людмили Белінської, завідувачки кафедри соціокультурного менеджменту, Василя Лизанчука, завідувача кафедри радіомовлення і телебачення, та Олексія Сухого.

До засідання комісію спонукали, як сказав її голова, два нових звернення від громадських організацій від 23 і 25 червня з проханням невідкладно відреагувати на ситуацію і «дзвінок з міністерства освіти з проханням терміново розібратися».

У день засідання зареєстрували ще один документ – колективне звернення працівників, здобувачів, громадських ветеранських організацій на підтримку Володимира Качмара, в якому ішлося про «дискредитаційну кампанію в соцмережах проти проректора».

«Це не можна довести і крапка»

На початку засідання Олег Бугрій розповів, чим завершилися попередні збори комісії, що відбулися 3 квітня. Тоді члени комісії відхилили заяву колишньої студентки факультету журналістики ЛНУ Олени Івашків про неетичну поведінку Володимира Качмара «у зв’язку з тим, що факти, наведені в цій заяві, не знайшли підтвердження».

Також комісія лише наприкінці червня вирішила додатково вивчити заяву Студентського уряду від 2 квітня 2025 року – до засідання 3 квітня їй не вистачило часу, тож чекали майже три місяці, замість 30 днів за законодавством. Ще один пункт з минулого засідання – не розглядати анонімні і такі, що «не відповідають вимогам», заяви.

На засіданні 26 червня також заслухали інформацію про судовий позов Володимира Качмара до ТРК «Люкс». Адвокат Володимир Цікало розповів, чому його підзахисний Володимир Качмар відкликав цей позов. Ішлося про публікацію в медіа заяви про неетичну поведінку проректора ще однієї колишньої студентки ЛНУ, ексочільниці студентського уряду Ангеліни Бережненко.

Хоча позов стосувався медіа, адвокат намагався переконати членів комісії, що заява Ангеліни Бережненко є «оціночним судженням», тому її не потрібно брати до уваги. Попри те, що Володимир Качмар сам відкликав свій позов і на основі цього суд ухвалив закрити справу, адвокат намагався переконати присутніх, що саме суд визнав слова колишньої студентки такими, що не можна довести.

«Це не факт, це суб’єктивна думка випускниці. Вона не може бути ані підтверджена, ані спростована. Таку позицію займає суд, ухвала суду набрала законної сили», – заявив Володимир Цікало.

«У зв’язку з цим Володимир Качмар просить визнати обставини, викладені в зверненні Студентського уряду (про домагання – ред.), такими, що не знайшли свого підтвердження», – додав адвокат.

За логікою працівників університету подібні звинувачення ніколи не можна буде довести, бо свідчення колишніх студенток і заяви від правозахисних організацій не приймаються через те, що вони не є учасницями освітнього процесу, чинні студентки відмовляються свідчити, бо бояться помсти. Коло замкнулось і скидається на те, що системі на руку ситуція, за якої жертви не здатні довести фактів домагань.

Впертість і глухота

Під час виступу на засіданні представників студентського самоврядування деякі присутні в доволі агресивній формі вимагали від них назвати «конкретний перелік прізвищ» людей, які готові «надати факти» щодо неетичної поведінки та домагань від Володимира Качмара. Це було після слів студентів про те, що багатьом страшно говорити, що сталося, і що неможливо постійно ходити з увімкненим диктофоном.

«Всі бояться, бо це проректор. Чи втратити роботу, чи мати проблеми в майбутньому», – пояснив представник студентів.

Він додав, що якби етична комісія ЛНУ дала студентам зрозуміти, що вони будуть в безпеці після своїх свідчень, і що справа буде розглянута неупереджено, то заяви були би не анонімними, а відкритими.

Після цього члени комісії по черзі посилалися на положення і говорили про те, що більшість звернень не стосуються їх повноважень, тож вони не мають їх розглядати.

«Конференція [студентів] – це добре, але ми розглядаємо факти. Ми не можемо вийти за повноваження, які ми маємо», – сказав член комісії Андрій Стасишин.

На цьому відкрита частина засідання закінчилась, вкотре продемонструвавши ставлення окремих науково-педагогічних працівників університету до студентів. Лишається сподіватися, що на ситуацію відреагують в уряді та в парламенті, адже етична комісія не вперше ігнорує серйозні заяви студентів.

Що було раніше

В лютому цього року в ЛНУ імені Івана Франка розгорівся скандал через звинувачення у домаганнях 87-річного професора факультету журналістики Йосипа Лося. Десятки колишніх студенток розповіли про непристойну поведінку професора. У результаті його відсторонили, а згодом і звільнили з роботи. Він оскаржує своє звільнення в суді.

На тлі звинувачень щодо Йосипа Лося колишні студентки написали і про харасмент, який вони пережили від 59-річного професора та проректора Володимира Качмара. Станом на травень, публічно про домагання заявили п'ятеро жінок.