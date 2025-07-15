59-річний професор Володимир Качмар, якого звинувачують у домаганнях

У вівторок, 15 липня, комісія етики та професійної діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка розглянула заяви студенток, які скаржилися на домагання з боку викладача та колишнього проректора Володимира Качмара. Попри звернення Студентського уряду, яке підписали 625 студентів та студенток, університет не знайшов підтверджень аморальної поведінки викладача. Натомість після заяв адвоката Володимира Качмара про булінг комісія рекомендувала Вченій раді ЛНУ звернутися до освітнього омбудсмана з пропозицією розробити законодавчі зміни щодо запобігання цькуванню усіх учасників освітнього процесу. За інформацією ZAXID.NET, рішення підтримали всі члени комісії одноголосно.

Рішення ухвалювали у закритому режимі. Зазначимо, що на домагання від 59-річного професора Володимира Качмара поскаржилися чинні студентки факультетів журналістики та механіко-математичних факультетів. За словами заявниць, харасмент з боку Володимира Качмара вони переживали у 2024 та 2025 роках. Одна зі студенток зазначила, що була неповнолітньою.

«Перше. Факти, наведені в заяві студентки [...] щодо неетичної поведінки професора Качмара, не знайшли свого підтвердження. Друге. Факти, наведені в заяві студентки [...] щодо неетичної поведінки професора Качмара, не знайшли свого підтвердження. Третє. Факти, наведені у зверненні конференції студентів щодо неетичної поведінки професора Качмара, не знайшли свого підтвердження. Твердження, наведені у зверненні конференції студентів щодо неналежного реагування адміністрації університету та комісії з етики не відповідають дійсності. Факт розголошення персональних даних студенток професором Качмаром не підтвердженні належним чином», – йдеться у рішенні комісії.

Володимир Качмар на засідання комісії не прийшов. Його інтереси представляв адвокат та професор Володимир Цікало.

«Хочу донести до вас інформацію, що Володимир Михайлович вчора був госпіталізований. Від сьогодні він на офіційному лікарняному й не може особисто взяти участь у засіданні, хоча мав таке бажання», – сказав під час засідання адвокат.

Цікало заявляв, що всі твердження заявниць мають суб'єктивний характер і їх неможливо підтвердити. Юрист обурювався, чому заявниці подали свої звернення після попереднього засідання комісії 26 червня, а не під час нього.

«На думку особи, яку я захищаю і дії якої оскаржуються, щодо неї вчиняють дії, які мають ознаки булінгу та мобінгу. Це четверте засідання. Двічі вже ухвалювали рішення про те, що інформація від Студентського уряду не знайшла підтвердження. Проте представники студуряду продовжують подавати звернення… Складається враження, що комісію етики окремі особи використовують для булінгу та мобінгу працівника університету. У зв'язку з цим, я прошу вкотре визнати обставини, які викладені в заявах, непідтвердженими та розглянути питання, щоб постановити рішення, що звернення з ознаками булінгу не розглядаються комісією. На жаль, такого немає в положеннях комісії», – сказав Володимир Цікало.

Зазначимо, що Студентський уряд неодноразово звертався до адміністрації університету з проханням дослідити ситуацію з Володимиром Качмаром, але не отримував жодної відповіді. Зокрема, університет не розглянув звернення, яке студенти подали в лютому 2025 року. Крім цього, 3 квітня 2025 року студентів не пустили на засідання етичної комісії через наполягання адвокатів Володимира Качмара.

Студенти Львівського університету 13 червня провели конференцію, на якій підтримали проєкт звернення щодо реакції на домагання до студенток від Володимира Качмара. Звернення надіслали до комітету з питань освіти та інновацій ВРУ, ректору Львівського університету, міністру освіти, уповноваженому з прав людини та голові комісії етики. Документ підписали 625 студентів.

«Відсутність рішучих дій створює атмосферу страху та недовіри, у якій постраждалі не вірять у досягнення справедливості», – йдеться у зверненні.

Комісія етики вважала, що звернень від Студентського уряду недостатньо й потрібні конкретні заявники.

Додамо, що Львівський університет відмовився розглядати скарги колишніх студенток, бо вони не є учасниками освітнього процесу. Попри це у справі з домаганнями професора Йосипа Лося комісія враховувала свідчення випускниць університету.

Крім цього, на засіданні комісії 26 липня, зачитали лист на підтримку Володимира Качмара, який підписали 92 людини. Вони називали себе представниками ветеранських організацій. Журналістка NGL.media Катерина Родак звернулася до Львівського університету й отримала копію листа. Проте виш відмовився надавати інформацію про підписантів, оскільки вона нібито не становить суспільного інтересу.

Нагадаємо, що свідчення про харасмент з боку Володимира Качмара з'явилися після скандалу з Йосипом Лосем у лютому 2025 року. Викладач заперечував всі звинувачення й заявляв, що проти нього розгорнули дискредитаційну кампанію через його участь у виборах на посаду ректора.

Свідчення щодо поведінки професора Качмара опублікувала колишня очільниця Студентського уряду університету Ангеліна Бережненко. Інформацію зі свідченнями випускниці поширив сайт 24 каналу. Після цього Володимир Качмар у квітні 2025 року подав на журналістів до суду, але у травні суд закрив справу.