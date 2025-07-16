У застосунку «Резерв+» військовозобов’язаним чоловікам, які вчасно не оновили свої дані, пропонують сплатити штраф зі знижкою 50%. Однак, є проблема. Його пропонують сплатити навіть тим, хто вчасно оновив дані, – нібито людина допустила порушення. Чому так відбувається та чи варто панікувати?

ZAXID.NET врахував пояснення Міноборони, поспілкувався із військовим адвокатом Євгеном Филипцем та розповідає усе, що відомо про ці штрафи.

Що сталось?

У соцмережах військовозобов’язані чоловіки масово почали скаржитись, що у застосунку «Резерв+» їм надходять повідомлення про необхідність сплати штрафів за невчасно оновлені дані. При цьому вони запевняють, що дані оновили вчасно – до 16 липня 2024 року.

«Дані оновлені фізично в ТЦК у 20-тих числах червня 2024 року (тобто, вчасно), тоді ж отримав вклеєний у військовий квиток штрихкод. Після цього без проблем переброньований. Резерв встановлений 18 листопада 2024 року. 12 липня отримав сповіщення в Резерв+ про необхідність сплатити штраф за невчасне оновлення даних. Вочевидь, додаток вважає датою оновлення даних дату скачування й реєстрації в Резерв+», – пише Максим Панченко під дописом заступниці міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерини Черногоренко.

Якщо дані оновлені вчасно, чому приходить штраф?

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко припустила, що інформації про оновлення даних немає у реєстрі «Оберіг» та порадила звернутись у ТЦК.

Чоловікам, які вчасно оновили дані, масово надходять повідомлення про необхідність сплати штрафу в «Резерв+»

Представниця цифрової команди Міноборони Галина Воловіна, коментуючи інший випадок, також зазначила, що повідомлення про штраф надсилають автоматично всім, у кого перша відмітка про оновлення даних у реєстрі «Оберіг» вказана після 16 липня 2024 року.

Донедавна військовозобов’язані чоловіки не стикались із такою проблемою – це може бути пов’язане із новим сервісом у застосунку «Резерв+», який дозволяє сплачувати штрафи онлайн.

То штраф є чи нема?

Галина Воловіна каже, що сповіщення про штраф, яке отримали користувачі «Резерв+», – це лише пропозиція його сплатити. Простіше кажучи, застосунок не отримав підтвердження з реєстру «Оберіг», що ви вчасно оновили дані, і автоматично пропонує вам заплатити штраф зі знижкою 50%, тобто 8500 грн, а не 17 тис. грн.

Із цією пропозицією можна погодитись і сплатити, навіть якщо справжнього штрафу на вас не наклали, – сплатити про всяк випадок. Ви також можете перевірити, чи дійсно є порушником.

Як перевірити?

Ви можете взяти витяг із реєстру «Оберіг» через «Резерв+» (розділ «Документи») та глянути, чи у вас є якісь правопорушення. Для певності можна також звернутись у ТЦК та з’ясувати, чи склали на вас постанову про адмінправопорушення. Це можна зробити як особисто, так і за допомогою адвокатського запита.

«Багато військовозобов’язаних, які не мають відстрочки або бронювання, уникають особистої появи в ТЦК, щоб не опинитися під тиском або не отримати повістку на мобілізацію. У таких випадках найбезпечніший і законний спосіб – звернення через адвоката. Адвокат має право направити офіційний адвокатський запит до ТЦК із вимогою надати відповідну інформацію про наявність адміністративного провадження та обґрунтування виявленого порушення», – каже адвокат Євген Филипець.

То штраф можна не платити?

Якщо під час перевірки ви з’ясували, що на вас не накладено штраф, то ви можете ігнорувати цю «пропозицію» про сплату штрафу в «Резерв+». Якщо ж щодо вас склали протокол чи постанову, то ви можете або погодитись і сплатити штраф, або оскаржити його в суді.

«Якщо ви дізналися про штраф від ТЦК (наприклад, через додаток Резерв+), але не отримували постанову і не сплачували коштів, – перш ніж подавати до суду, доцільно діяти в досудовому порядку – звернутись до ТЦК із заявою або адвокатським запитом. Це допоможе виявити помилку, технічний збій або необґрунтованість покарання без необхідності одразу звертатись до суду», – радить Євген Филипець.

Яка процедура оформлення штрафу?

Адвокат Євген Филипець розповідає, що на людину мають скласти протокол про вчинення адміністративного правопорушення. Після цього призначають дату та час розгляду справу, про що людину мають повідомити повісткою чи іншим сповіщенням. Начальник ТЦК та СП виносить постанову про притягнення до адмінвідповідальності та накладає штраф.

«Така постанова є основною формою вираження відповідного штрафу та є підставою для його сплати. У постанові зазначається кваліфікація діяння, обставини вчинення правопорушення, сума штрафу, реквізити та строк для його сплати, наслідки несплати штрафу у визначений строк», – каже адвокат.

Оформити штраф можна й електронно – через «Резерв+». Алгоритм дій такий: людина подає заяву про визнання правопорушення через застосунок «Резерв+», отримує відомості про постанову та оплачує штраф. У другому випадку людині не потрібно особисто йти у ТЦК.

А правда, що після 17 липня 2025 року штрафи можна не платити?

17 липня 2025 року справді спливає рік з моменту, коли військовозобов’язаних чоловіків почали штрафувати за неоновлені дані. Євген Филипець пояснює, що, згідно з положеннями КУпАП, адміністративне стягнення за вчинення порушення правил військового обліку може бути накладено не пізніше одного року з дня його вчинення.

«Таким чином, у випадку неоновлення даних у визначений строк до 16 липня 2024 року, якщо за цей час вас не притягували до відповідальності, із 17 липня 2025 року накладення штрафу за несвоєчасне оновлення даних є протиправним. Проте, це не поширюється на випадок, якщо особа досі не оновила свої військово-облікові дані. Якщо представники ТЦК та СП виявлять, що особа досі не виконала вимогу закону, вона буде правомірно притягнута до адміністративної відповідальності», – розповів військовий адвокат.

Якщо людина не хоче сплачувати штраф, то може звернутись до ТЦК із заявою про закриття справи у зв'язку зі спливом строків притягнення до відповідальності.

А якщо отримав постанову до 17 липня 2025 року?

«Якщо постанова про притягнення до адміністративної відповідальності за неоновлення даних винесена до 17 липня, в частині строків притягнення до відповідальності така постанова винесена без порушень, тому ви зобов’язані сплатити штраф», – пояснює Євген Филипець.

Якщо ви вважаєте, що постанова є неправомірною, то можете її оскаржити, але робити це варто до сплати штрафу, бо процес повернення грошей доволі складний.

А після 17 липня 2025 року можуть оштрафувати?

Євген Филипець розповідає, що можуть бути дві ситуації. На вас можуть скласти протокол до 17 липня, а постанову після 17 липня, або і протокол, і постанову – після 17 липня.

«В обох випадках, з точки зору законодавства, така постанова буде протиправною у зв’язку зі спливом строків притягнення до адміністративної відповідальності. Тому якщо ви не бажаєте сплачувати штраф, необхідно буде проходити процедуру її оскарження», – уточнив адвокат.