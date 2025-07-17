Посадовцю Міноборони повідомили про підозру в недбалому ставленні до служби

Поліцейські спільно з СБУ затримали заступника начальника групи контролю якості 333 військового представництва Міноборони на фіктивному ремонті бронетеніки зі збитками 5,4 млн грн.

Як повідомили у четвер, 17 липня, у спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону та поліції Львівщини, 54-річний мешканець Івано-Франківська особисто підписав фінансово-господарські документи, що підтверджували нібито якісний ремонт бронетранспортерів, проведений місцевим підприємством. Угода щодо ремонту бронетранспортерів, які використовувались у зоні бойових дій, була укладена у 2023 році.

«Втім, як з’ясувалося, частину робіт фактично не було виконано. Первинна інженерно-технічна судова експертиза підтвердила, що кілька з так званих відремонтованих бойових машин є несправними та непридатними до експлуатації – вони навіть не заводяться», – йдеться в повідомленні спецпрокуратури.

Відповідальний за організацію ремонту підполковник мав перевірити стан відновленої військової техніки. Незважаючи на те, що фірма-підрядник не повністю виконала ремонтні роботи на суму понад 5,4 млн грн, очільник групи контролю якості підписав акти, що стало підставою для перерахування коштів підряднику. За інформацією ZAXID.NET, підозру отримав посадовець 333 військового представництва Міністерства оборони.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід, а також відсторонив його від виконання обов’язків.