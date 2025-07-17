Ремонт вул. Пимоненка коштуватиме майже 28 млн грн

Цього року у Львові у співфінансуванні з місцевими забудовниками планують відремонтувати вул. Пимоненка, дорожнє полотно якої перебуває у критичному стані. У межах ремонту заплановане створення безпечного інклюзивного середовища. Зокрема, облаштують тактильну навігацію та пониження на пішохідних переходах.



Як пояснили у Сихівській райадміністрації, за останні кілька років вул. Пимоненка із малоповерховою забудовою стала вулицею із багатоповерхівками, на якій розташовані ще й два навчальні заклади. Сьогодні на цій вулиці також завершується будівництво трьох великих житлових комплексів, розрахованих на заселення приблизно 2,5 тисяч мешканців. З огляду на те, що дорожнє покриття перебуває у критичному стані, місцеві забудовники погодилися фінансово допомогти повністю відремонтувати вулицю.

«Ще до війни, у 2019 році на замовлення нашої районної адміністрації було розроблено проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт дороги і тротуарів на вул. Пимоненка. Проєкт успішно пройшов державну експертизу в ДП «Західний ЕТЦ», і ми розпочали роботи з оновлення вулиці. Тоді було облаштовано тротуар з одного боку. Однак на цьому реалізація проєкту призупинилась», – розповіли у Сихівській райадміністрації.

У мерії зазначили, що після ремонту вул. Пимоненка вдасться також розвантажити ключові транспортні вузли у цьому мікрорайоні – це перехрестя вул. Зеленої з Дж.Вашингтона та з вул. Луганською і вул. Пасічною. Відтак, виїхати з міста можна буде через вул. Пирогівку – бічну вул. Пасічної. А це, в свою чергу, зменшить кількість заторів, покращить логістику та доступність проїзду і мінімізує ризики аварій та створить комфортні умови для руху пішоходів і транспорту.

Загалом на вул. Пимоненка планують повністю відремонтувати дорожнє полотно площею 6315 м2, тротуари, облаштувати паркувальні місця, якісну дощову каналізацію, замінити вуличні ліхтарі, нанести дорожню розмітку та встановити дорожні знаки. Усі роботи будуть виконані з дотриманням норм і стандартів доступності. Загальна вартість робіт становитиме 27,8 млн грн.

«Зараз плануємо оголосити тендер на визначення виконавця ремонтних робіт. Самі роботи мають тривати впродовж двох місяців», – додали в Сихівській райадміністрації.