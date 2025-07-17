Судячи з фото, йдеться про готель «Імперіал-2011» у Ялті

СБУ спільно з Львівською обласною прокуратурою повідомили заочну підозру уродженцю Львівщини, який веде готельний бізнес у Криму та сплачує податки в Росії. За рішенням суду, на майно колаборант накладено арешт – йдеться і про нерухомість у Львові.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура 17 липня, уродженець Львівщини є співвласником готелю в Ялті – після окупації він налагодив співпрацю з окупаційною адміністрації, перереєструвавши бізнес за законодавством Росії. Судячи з фото, йдеться про готель «Імперіал-2011», в українських реєстрах є згадка, що його співвласником є уродженець Львівщини Володимир Котеляк.

Для охорони цього об’єкта чоловік найняв військових Росгвардії. Згідно з укладеним договором, кошти за надані послуги співвласник готелю систематично перераховував на рахунок воєнізованого формування. У СБУ наголошують, що ця силова структура РФ безпосередньо бере участь у збройній агресії проти України.

Уродженцю Львівщини заочно повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);

- ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

За рішенням суду на майно підозрюваного накладено арешт. Зокрема, мова йде про: