Бізнесмену з Львівщини повідомили про підозру через сплату податків в Росії
Українець веде готельний бізнес у Криму та фінансує Росгвардію, його майно у Львові арештували
До теми
СБУ спільно з Львівською обласною прокуратурою повідомили заочну підозру уродженцю Львівщини, який веде готельний бізнес у Криму та сплачує податки в Росії. За рішенням суду, на майно колаборант накладено арешт – йдеться і про нерухомість у Львові.
Як повідомила Львівська обласна прокуратура 17 липня, уродженець Львівщини є співвласником готелю в Ялті – після окупації він налагодив співпрацю з окупаційною адміністрації, перереєструвавши бізнес за законодавством Росії. Судячи з фото, йдеться про готель «Імперіал-2011», в українських реєстрах є згадка, що його співвласником є уродженець Львівщини Володимир Котеляк.
Для охорони цього об’єкта чоловік найняв військових Росгвардії. Згідно з укладеним договором, кошти за надані послуги співвласник готелю систематично перераховував на рахунок воєнізованого формування. У СБУ наголошують, що ця силова структура РФ безпосередньо бере участь у збройній агресії проти України.
Уродженцю Львівщини заочно повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- - ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);
- - ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
За рішенням суду на майно підозрюваного накладено арешт. Зокрема, мова йде про:
- приміщення готелю;
- 7 земельних ділянок;
- 2 квартири на Львівщині;
- 5 місць паркомісць у Львові;
- нежитлові приміщення;
- частки у статутних капіталах належних товариств на суму майже 6,4 млн грн.