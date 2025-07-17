Уламки літака на місці авіакатастрофи рейсу AI171 авіакомпанії Air India Ltd. в Ахмадабаді 12 червня

Капітан літака Boeing Dreamliner 787-8 авіакомпанії Air India, який розбився 12 червня в Ахмедабаді, міг відключити подачу палива до двигунів. Про це в середу, 16 липня, повідомила газета Wall Street Journal з посиланням на неназваних співрозмовників.

Запис розмови в кабіні пілотів літака, що здійснював рейс Ахмедабад – Лондон, з 242 людьми на борту, свідчить про те, що капітан вимкнув перемикачі , які контролювали подачу палива до двох двигунів літака.

За словами джерел WSJ, пілот, який керував літаком Boeing 787 Dreamliner, запитав більш досвідченого колеги, чому той перевів перемикачі в положення «вимкнено» , на що той відповів, що «він цього не робив» .

Згідно з попереднім звітом міністерства цивільної авіації Індії , перемикачі рухали послідовно з положення RUN («увімкнено») у положення CUTOFF («вимкнено») , з інтервалом в одну секунду. Приблизно через 10 секунд обидва перемикачі знову увімкнули. Через це літак, який встиг піднятися на висоту 190 метрів, почав втрачати швидкість, а згодом почав падати. Літак зачепив кілька дерев і димову трубу, перш ніж врізався в будівлю їдальні медколеджу B.J., в результаті чого загинули 19 людей на землі й 241 з 242 людей , які перебували на борту. За кілька секунд до цього один із пілотів подав диспетчерам сигнал лиха.

У звіті не вказано, чи було вимкнення перемикачів випадковим, чи навмисним.

« 56-річний к апітан Суміт Сабхарвал був ветераном з десятирічним стажем, тоді як першому пілоту, Клайву Кундеру, було 32 роки, і він прагнув до наступного етапу своєї кар’єри, кажуть друзі й члени сім’ї загиблих пілотів», – ідеться в матеріалі.

Виконавчий директор Air India Кемпбелл Вілсон закликав персонал авіакомпанії уникати передчасних висновків щодо катастрофи й заявив, що розслідування «ще далеко не завершено». Представник Air India заявив, що авіакомпанія продовжує співпрацювати зі слідством.

Раніше ZAXID.NET писав, що в масштабній авіакатастрофі в Індії вижив один пасажир – 40-річний Вішваш Кумар Рамеш, британський індієць, який мешкає в Лондоні.