Масштабна авіатроща в Індії могла статися через відключення подачі палива пілотом літака
У результаті авіакатастрофи загинули 19 людей на землі й 241 з 242 – на борту літака
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Капітан літака Boeing Dreamliner 787-8 авіакомпанії Air India, який розбився 12 червня в Ахмедабаді, міг відключити подачу палива до двигунів. Про це в середу, 16 липня, повідомила газета Wall Street Journal з посиланням на неназваних співрозмовників.
Запис розмови в кабіні пілотів літака, що здійснював рейс Ахмедабад – Лондон, з 242 людьми на борту, свідчить про те, що капітан вимкнув перемикачі, які контролювали подачу палива до двох двигунів літака.
За словами джерел WSJ, пілот, який керував літаком Boeing 787 Dreamliner, запитав більш досвідченого колеги, чому той перевів перемикачі в положення «вимкнено», на що той відповів, що «він цього не робив».
Згідно з попереднім звітом міністерства цивільної авіації Індії, перемикачі рухали послідовно з положення RUN («увімкнено») у положення CUTOFF («вимкнено»), з інтервалом в одну секунду. Приблизно через 10 секунд обидва перемикачі знову увімкнули. Через це літак, який встиг піднятися на висоту 190 метрів, почав втрачати швидкість, а згодом почав падати. Літак зачепив кілька дерев і димову трубу, перш ніж врізався в будівлю їдальні медколеджу B.J., в результаті чого загинули 19 людей на землі й 241 з 242 людей, які перебували на борту. За кілька секунд до цього один із пілотів подав диспетчерам сигнал лиха.
У звіті не вказано, чи було вимкнення перемикачів випадковим, чи навмисним.
« 56-річний капітан Суміт Сабхарвал був ветераном з десятирічним стажем, тоді як першому пілоту, Клайву Кундеру, було 32 роки, і він прагнув до наступного етапу своєї кар’єри, кажуть друзі й члени сім’ї загиблих пілотів», – ідеться в матеріалі.
Виконавчий директор Air India Кемпбелл Вілсон закликав персонал авіакомпанії уникати передчасних висновків щодо катастрофи й заявив, що розслідування «ще далеко не завершено». Представник Air India заявив, що авіакомпанія продовжує співпрацювати зі слідством.
Раніше ZAXID.NET писав, що в масштабній авіакатастрофі в Індії вижив один пасажир – 40-річний Вішваш Кумар Рамеш, британський індієць, який мешкає в Лондоні.