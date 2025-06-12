Авіакатастрофа сталася під час зльоту рейсу

У четвер, 12 червня, в аеропорту західного міста Ахмадабад в Індії розбився пасажирський літак, на його борту могли перебувати 242 людини. Про це повідомили індійські телевізійні канали The Times of India та News18.

Літак авіакомпанії Air India прямував до Лондона з міста Ахмедабад, що на заході Індії. За даними Генерального директорату цивільної авіації, на борту літака перебували 242 людини, серед яких 230 пасажирів, 2 пілоти та 10 членів екіпажу.

Авіакатастрофа сталася під час зльоту рейсу. Місцеві ЗМІ пишуть, що літак втратив радіолокаційний зв’язок на висоті 625 футів, після чого різко знизився та розбився поблизу Міжнародного аеропорту імені Сардара Валлабхай Пателя.

Також повідомляють, що літак був заправлений великою кількістю палива для далекого перельоту, що посилило інтенсивність вибуху та пожежі. Чиновники поки не опублікували заяву про причину катастрофи.

«Експерти припускають, що великий обсяг палива на міжнародному маршруті могла погіршити післяаварійну пожежу, ускладнивши рятувальні роботи», – додають у повідомленні.

Наразі про загиблих та постраждалих офіційно не повідомляли.

BREAKING: Passenger Plane Crashes Near Ahmedabad Airport, Emergency Services Pressedhttps://t.co/R3niDR61SU

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Доповнено о 13:13. Авіакомпанія Air India підтвердила, що рейс AI171 зазнав авіакатастрофи 12 червня. За даними компанії, на борту літака Boeing 787-8 перебувало 242 пасажири та члени екіпажу, з них:

169 – громадяни Індії,

53 – громадяни Великої Британії,

1 – громадянин Канади

7 – громадяни Португалії.

За інформацією New18, щонайменше 40 людей загинули внаслідок катастрофи. Постраждалих доставляють до найближчих лікарень.



Reuters, пише, що літак Air India врізався в будівлю гуртожитку для лікарів.

Нагадаємо, 23 травня у Сан-Дієґо, Каліфорнія, приватний літак з шістьма людьми на борту впав на житловий будинок. Унаслідок авіакатастрофи загинув пілот та пасажири літака.