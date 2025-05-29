Місце падіння літака у Південній Кореї

У четвер, 29 травня, у Південній Кореї розбився літак військово-морських сил. В літаку перебували чотири члени екіпажу, повідомили у пресслужбі південнокорейських ВМС.

За даними ВМС країни, авіакатастрофа сталася на південному сході Південної Кореї, поблизу міста Пхохан. Патрульний літак P-3C вилетів зі своєї бази, але за невідомих причин впав.

На борту літака перебували четверо членів екіпажу. Наразі військовослужбовці намагаються визначити їхній статус.

Південнокорейське агентство Yonhap показало фото з місця події – на світлині видно, як дим від літака, що впав, здіймається над горою в місті Пхохан.

Причини падіння літака наразі встановлюються. На місці падіння працюють рятувальники та правоохоронці.

Нагадаємо, 14 травня в Японії впав навчальний літак Сил самооборони Kawasaki T-4 із двома пілотами. За повідомленням місцевих мешканців, він впав у ставок Ірукаї поблизу авіабази Комакі.

Вже 22 травня у Сан-Дієго в США сталася авіакатастрофа – літак з шістьома людьми впав на житловий будинок. Унаслідок авіакатастрофи загинув пілот та пасажири літака – серед загиблих був колишній барабанщик металкор-гурту The Devil Wears Prada Деніел Вільямс та співзасновник Sound Talent Group і музичний агент Дейв Шапіро.

На місці падіння літака сталася масштабна пожежа через розлив авіаційного палива. Постраждали понад 10 будинків, згоріли понад 12 автомобілів