У Японії впав навчально-тренувальний літак Сил самооборони

У Японії зазнав авіакатастрофи літак Сил самооборони T-4, який виконував тренувальний політ. Про це у середу, 14 травня, повідомила інформаційна агенція Reuters.

Літак T-4 злетів з авіабази Комакі, що розташована у центральній частині Японії. Під час польоту поблизу міста Інуяма в префектурі Айті Т-4 зник з радарів. Близько 15:10 (09:10 за київським часом) літак, що пролетів лише 10 км, зазнав авіакатастрофи. За повідомленням місцевих мешканців, він впав у ставок Ірука.

Головний секретар кабінету міністрів Йосімаса Хаясі підтвердив, що йдеться про навчальний літак Сил самооборони. За попередніми даними, на борту літака перебував екіпаж з двох людей – їх продовжують шукати екстрені служби, а також пошуковий літак, що вилетів з авіабази Хамамацу.

За даними Newsdig, літак Т-4 нещодавно пройшов ремонт на авіабазі Комакі.

Як пише «Мілітарний», літак був навчально-тренувальним Kawasaki T-4 з бортовим номером «96-5625» та входив до складу 305-ї тактичної винищувальної ескадрильї. Зазначається, що ці літаки активно використовують для тренувальних польотів курсантів, а також для тренувань пілотів бойової авіації.

Нагадаємо, 19 квітня у США у штаті Небраска сталася аварія невеликого літака, який впав у річку за невідомих обставин. Внаслідок авіакатастрофи загинули всі троє пасажирів літака.