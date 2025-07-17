Сцена з вистави «Документальний триптих»

У Харкові згоріло все майно театру «Арабески». Це сталося в наслідок влучання російських безпілотників у будівлю, де воно зберігалось. Інформація про це з’явилось на сторінці «Арабесок» у фейсбуку.

«Після уходу Світлани Олешко ми з Тетяною Пилипчук думали, як вчинити з майном театру. Була ідея створити виставку, передати костюми до музею, щось віддати театральному факультету моєї альма-матер, але не склалося… Вчора внаслідок потрапляння у будівлю шахедів згоріло все майно театру «Арабески»: декорації вистав, реквізит, костюми, апаратура, одяг сцени ‒ все! У мене стислося серце, коли я це побачила, бо це не просто майно, це ‒ життя за 30 років. Тепер це ‒ історія і спогади», ‒ йдеться у повідомленні Наталії Цимбал на сторінці театру.

Нагадаємо, харківська театр-студія «Арабески» створена 1993 року студентами театрального відділення Харківського інституту мистецтв. Його засновницею та режисеркою була Світлана Олешко. Перші роки свого існування театр найбільше уваги приділяв лабораторній праці, лише зрідка показуючи результати власних експериментів ширшому колу глядачів. З 1997 р. концепція театру змінилася. Окрім постійних тренінгів з вокалу, танцю, сценічного руху й мови, етюдних вправ, колектив працював над створенням репертуарного театру і провадив активну гастрольну діяльність. Театральні експерименти «Арабесок» включали, зокрема, і повернення у обіг поезій авторів Розстріляного відродження після заборони цих творів радянською владою. Це були, зокрема, «Кращого сонця ніде нема» у 1994 році за творами Василя Симоненка, «Шлях до загірної комуни» у 1993 році за творами Миколи Хвильового.

Як режисерка, Світлана Олешко ставила виставу «Червоний Елвіс» (2010) та «РАДІОШАНСОН: вісім історій про Юру Зойфера» (2007) за текстами Сергія Жадана, «Чорнобиль» та багато інших.

«Арабески» під керівництвом Світлани Олешко також створили проєкт «Театротерапія як метод соціальної реабілітації» — постановку вистав професійними режисерами разом із засудженими у колоніях Харкова та Львова.

У «Арабесках» від кінця 90-х років минулого століття та до своєї смерті у жовтні 2021 року працював львівський музикант та актор, що був фронтменом гурту «Мертвий Півень» Михайло Барбара. У грудні 2024 року у Польщі померла керівниця театру Світлана Олешко.