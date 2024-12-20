Померла театральна режисерка Світлана Олешко
Вона була дружиною музиканта Михайла Барбари
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У Варшаві у 51 рік пішла з життя харківська театральна режисерка Світлана Олешко. Про це повідомив її колишній чоловік, музикант, письменник Сергій Жадан на своїй сторінці у Facebook.
«Вчора пішла з життя Світлана Олешко - засновниця та директорка театру "Арабески". Ми прожили разом від 1995 до 2007 року. Світла пам‘ять…», – написав Сергій Жадан.
У березні 2022 року Світлана Олешко разом із сестрами виїхала з України та жила у Варшаві. Там вона працювала в театрі імені Арнольда Шифмана.
Світлана Олешко народилася 5 червня 1973-го в Харкові. Закінчила Харківський національний університет імені Василя Каразіна за спеціальністю «Російська мова та література». Навчалась у пересувній академії виконавських мистецтв у Нідерландах і мистецькій школі стратегічного менеджменту у Словаччині. Стажувалась у Польському інституті театру.
Світлана Олешко – засновниця та режисерка театру «Арабески» (Харків), ініціаторка створення Театрального інституту в Харкові. Найвідоміші постановки театру Aftertruth, Red Elvis, «Енеїда».
Її другим чоловіком був ексвокаліст львівського гурту «Мертвий півень» Михайла Барбари, який помер у жовтні 2021 року у Харкові.
Прощання з Світланою Олешко відбудеться в понеділок 23 грудня о 12.00 у Варшаві за адресою ul. Powązkowska 14 (kapliza zakładu pogrzebowego Pruszyńskich).