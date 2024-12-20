Прощання з Свіланою Олешко відбудеться у Варшаві

У Варшаві у 51 рік пішла з життя харківська театральна режисерка Світлана Олешко. Про це повідомив її колишній чоловік, музикант, письменник Сергій Жадан на своїй сторінці у Facebook.

«Вчора пішла з життя Світлана Олешко - засновниця та директорка театру "Арабески". Ми прожили разом від 1995 до 2007 року. Світла пам‘ять…», – написав Сергій Жадан.

У березні 2022 року Світлана Олешко разом із сестрами виїхала з України та жила у Варшаві. Там вона працювала в театрі імені Арнольда Шифмана.

Світлана Олешко народилася 5 червня 1973-го в Харкові. Закінчила Харківський націо­нальний університет імені Василя Каразіна за спеціальністю «Російська мова та література». Навчалась у пересувній академії виконавських мистецтв у Нідерландах і мистецькій школі стратегічного менеджменту у Словаччині. Стажувалась у Польському інституті театру.

Світлана Олешко – засновниця та режисерка театру «Арабески» (Харків), ініціаторка створення Театрального інституту в Харкові. Найвідоміші постановки театру Aftertruth, Red Elvis, «Енеїда».

Її другим чоловіком був ексвокаліст львівського гурту «Мертвий півень» Михайла Барбари, який помер у жовтні 2021 року у Харкові.

Прощання з Світланою Олешко відбудеться в понеділок 23 грудня о 12.00 у Варшаві за адресою ul. Powązkowska 14 (kapliza zakładu pogrzebowego Pruszyńskich).