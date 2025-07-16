Олега Влаха зупинили за порушення ПДР у Бібрці

У місті Бібрка на Львівщині поліцейські зупинили за порушення ПДР колишнього співробітника СБУ, сина старости села Стрілки 32-річного Олега Влаха. Він категорично відмовився показати документи, облаяв матюками поліцейську та поїхав з місця події без покарання. Відео з поліцейських бодікамер потрапило у розпорядження ZAXID.NET. За цим фактом поліція Львівщини розпочала службове розслідування.

Згаданий інцидент трапився у Бібрці 28 червня, однак про нього стало відомо зараз. Поліцейські зупинили Олега Влаха, сина старости села Стрілки Володимира Влаха, за кермом автомобіля Audi А8 (номерний знак AO0100HP) за порушення ПДР – порушення вимог знака «Стоп» (проїзд без зупинки заборонено). На вимогу поліцейської Олег Влах категорично відмовився показати документи та поїхав геть. Поліцейські наздогнали порушника поблизу його місця проживання. Він почав заперечувати факт порушення ПДР та грубою нецензурною лайкою висловлюватися у бік жінки-поліцейської.

«Ти що *банулася?.. Ти що дурочка?.. Закрий *бальник!», – кричав Олег Влах на адресу поліцейської. Також заявляв про своє неприязне ставлення «до всіх ментів».

Після цього порушник заявив, що поліцейська перебуває у стані сп’яніння, і навіть телефонував у поліцію з відповідною скаргою.

За інформацією ZAXID.NET, у результаті Олег Влах залишився непокараний за порушення ПДР та образу поліцейської.

Сам Олег Влах заперечує порушення ПДР, а свою хамську поведінку щодо поліцейської не коментує. «Я не маю що коментувати. Я стояв біля машини. Щоби показувати документи, має бути підстава для зупинки. Якщо би я щось порушив, на мене, навпевно, склали би якийсь протокол», – сказав Олег Влах ZAXID.NET.

У поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що за згаданим фактом розпочали службове розслідування, яке дасть оцінку діям усіх учасників події.

За даними YouControl, Олег Влах є співвласником ТОВ «Готель Олімп» в Ужгороді, а також новоствореної (зареєстрованої у Бібрці у квітні 2025 року) будівельної фірми ТОВ «Вулбуд ЛВ».

Він є колишнім співробітником СБУ, їздив у відрядження в Бахмут. Він вже потрапляв під увагу правоохоронців. У 2019 році був засуджений за шахрайство та підробку документів стосовно пенсій мешканцям окупованого Донбасу, проте залишився на волі, бо уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Його лише оштрафували на 8500 грн та змусили відшкодувати державі 87,7 тис. грн збитків.

Також Олег Влах отримав вирок за хуліганство. У листопаді 2022 року він спільно з племінником міського голови Бібрки Андрієм Люликом побили львівського прокурора Остапа Абрагамця під час вуличного конфлікту. За це обидва нападники отримали умовні терміни. Вже через рік після вироку Перемишлянський районний суд звільнив Олега Влаха від відбування покарання, оскільки «засуджений став на шлях виправлення та відпала необхідність у контролі за його поведінкою».