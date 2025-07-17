Переправникам загрожує до 9 років ув’язнення

У селі Лазещина Рахівського району правоохоронці зупинили мікроавтобус Renault Trafic, стилізований під швидку медичну допомогу. У салоні виявили 32-річного ухилянта, якого супроводжували до кордону 46-річний водій у формі медбрата та 29-річний фельдшер із бейджиком медпідприємства з Харкова.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 17 липня, фельдшер та водій залучили до схеми мешканця Рахова. Після трансферу військовозобов’язаного на Закарпаття, він мав провести «пацієнта» до прикордонної зони і забезпечити перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску. Такі послуги коштували для харків’янина 10 тис. доларів.

«Автомобіль, який використовували для перевезення, зареєстрований на харківське підприємство, що офіційно надає послуги у сфері транспорту та охорони здоров’я. Транспортний засіб вилучено. Окрім цього, у переправників вилучили мобільні телефони, 12 тис. доларів та понад 55 тис. грн», – зазначили правоохоронці.

Двох харків’ян та мешканця Рахова помістили в ізолятор тимчасового тримання. Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України). Санкція статті передбачає від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

На 32-річного ухилянта склали адмінпротокол за спробу незаконного перетину державного кордону України.