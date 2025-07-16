На мешканців Київської, Харківської та Закарпатської областей склали адмінпротоколи

Правоохоронці викрили 34-річного мешканця села Павшино Мукачівського району, який намагався організувати незаконне переправлення в ЄС чотирьох мешканців Київської, Харківської та Закарпатської областей. Переправнику загрожує до 9 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 16 липня, за схемою підозрюваного, військовослужбовець ДПСУ мав пропустити через кордон без перевірки автомобіль з ухилянтами та провести втікачам інструктаж про безпечний маршрут в обхід нарядів. За це переправник запропонував прикордоннику 10 тис. доларів хабаря. Однак прикордонник повідомив про спробу підкупу та діяв під контролем правоохоронців.

«Зловмисник дав клієнтам вказівку прибути до урочища поблизу Берегова, де їх мав зустріти військовослужбовець. Однак на місці події чоловіків затримали. Під час обшуку у помешканні організатора схеми вилучили понад 230 тис. грн готівкою, Audi A8, яким він транспортував чоловіків, та мобільний телефон», – зазначили правоохоронці.

Підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання. За незаконне переправлення чоловіків через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 ККУ), та спробу підкупу прикордонника (ч. 1 ст. 369 ККУ) йому загрожує до 9 років ув’язнення. На ухилянтів склали адмінпротоколи.