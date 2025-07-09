Для подолання річки чоловікам видали надувні кола

На околиці села Вари Берегівського району затримали двох місцевих жительок та групу ухилянтів, яку ті намагалися переправити через річку з надувними колами. Переправницям загрожує до 9 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 9 липня, до незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон причетні дві мешканки Берегівщини, віком 32 та 22 роки.

«Фігурантки підшукували клієнтів, зацікавлених у перетині кордону поза пунктами пропуску, та за гроші пропонували їм допомогу. Таким чином зловмисниці сформували групу із п’ятьох чоловіків. Для трансферу через річку клієнтів забезпечили надувними колами та відстежували маршрут прикордонних нарядів, щоб пройти повз них», – зазначили правоохоронці.

Переправниць разом з ухилянтами затримали поблизу кордону. Закарпаток помістили до ізолятора тимчасового тримання. За незаконне переправлення чоловіків через кордон (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України) їм загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі.