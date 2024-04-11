Україна хоче якнайшвидше знайти в партнерів сім батарей протиповітряної оборони Patriot. Про це 10 квітня розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтервʼю Washington Post.

Він заявив, що під час пошуку ППО для України «хороша і тиха дипломатія не спрацювала». Тому очільник українського МЗС вирішив покластися на новий стиль «жорсткішої дипломатії».

Як зауважив Кулеба, до зміни тактики призвела російська атака на Київ наприкінці березня, коли вибухи пролунали менш ніж за хвилину після початку сирени повітряної тривоги.

«Так, люди можуть мене ненавидіти, і я можу зіпсувати стосунки. Інша частина мене говорить, що дипломатія – це лише приватні відносини. Але потім я сказав цій частині замовкнути, і та частина мене, яка хотіла висловитися, почала говорити. Ми спробували все, і, здається, нічого не спрацювало», – каже він.

Кулеба зазначив, що його команда ідентифікувала понад 100 доступних Patriot. Зокрема, деякі сусідні країни мають більше ніж одну батарею, яка охороняє порт чи аеродром. Водночас міністр поки зосереджений на тому, щоб якомога швидше отримати сім батарей. Зокрема, це дозволить захистити найбільші міста України.

За його словами, Київ визначив чотири країни в Європі та Азії, які мають ці системи ППО і могли б негайно передати їх, оскільки допомога від Конгресу США наразі не затверджена. Глава української дипломатії розповів, що навіть запропонував країнам позичити Patriot, пообіцявши повернути батареї, як тільки буде потрібно.

«Я відчуваю, що б’юся об стіну головою, хоча я дипломат, а це означає, що мушу розбирати стіну по цеглинці. Але оскільки така дипломатія не працює, мені хочеться вдаритися об стіну. Я просто не розумію, чому цього не відбувається», – заявив міністр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що для повного закриття неба над Україною потрібно 25 систем протиповітряної оборони Patriot або її аналогів.