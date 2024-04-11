Командувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі американський генерал Крістофер Каволі попередив, що без підтримки України Сполученими Штатами перевага Росії в артилерії на полі бою ще більше посилиться. Про це 11 квітня повідомила агенція Reuters.

За словами Каволі, Росія наразі випускає п'ять артилерійських снарядів на кожен снаряд, випущений українськими військами, і ця диспропорція «в найближчі тижні може збільшитися до 10 до 1».

«Якщо одна сторона може стріляти, а інша не може стріляти у відповідь, програє та сторона, яка не може стріляти у відповідь. Тому ставки дуже високі. Цього року вони дуже залежать від нас… І без нашої підтримки вони не зможуть перемогти», – додав він.

Топ-генерал США в Альянсі також застеріг, що без подальшої американської підтримки в Україні досить швидко закінчаться артилерійські снаряди і перехоплювачі ППО.

Нагадаємо, раніше в США Білий дім звинуватив Конгрес у бездіяльності, що призводить до втрати Україною позицій на полі бою.

Конгрес Сполучених Штатів вже протягом кількох місяців не може прийти до одностайної думки щодо фінансової допомоги для України. Кошти, які були виділені на 2023 рік, вже себе вичерпали. Спікер Палати представників Майкл Джонсон не виносить відповідну ініціативу на розгляд конгресменів, хоча і неодноразово вказував, що має намір це зробити. У березні стало відомо, що республіканці можуть погодитись на схвалення цього пакету допомоги, якщо він буде наданий у вигляді кредитних коштів.