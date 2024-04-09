В США Білий дім звинуватив Конгрес у бездіяльності, що призводить до втрати Україною позицій на полі бою. Про це 8 квітня заявила прес-секретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

«За останні кілька тижнів, кілька місяців ми спостерігаємо, як Україна втрачає позиції на полі бою. І це через бездіяльність Конгресу», – сказала вона.

Жан-П'єр наголосила, що США мають продовжувати надавати Україні допомогу, як це було від початку повномасштабного вторгнення.

«Українські захисники борються за свободу України та демократію, а також проти агресії російського диктатора Путіна», – сказала Жан-П'єр.

Нагадаємо, Конгрес Сполучених Штатів вже протягом кількох місяців не може прийти до одностайної думки щодо фінансової допомоги для України. Кошти, які були виділені на 2023 рік, вже себе вичерпали. Спікер Палати представників Майкл Джонсон не виносить відповідну ініціативу на розгляд конгресменів, хоча і неодноразово вказував, що має намір це зробити. У березні стало відомо, що республіканці можуть погодитись на схвалення цього пакету допомоги, якщо він буде наданий у вигляді кредитних коштів.