Спікер Палати представників Майк Джонсон пообіцяв винести питання про допомогу Україні на голосування після повернення Конгресу США. Для цього він пропнує кілька альтернативних механізмів фінансування. Про це 7 квітня пише The Wall Street Journal. В США республіканці пропонують WSJ.

Джонсон також публічно озвучив кілька політичних пропозицій, які можуть зібрати додаткові голоси: перетворення частини допомоги Україні на позику, конфіскація заарештованих російських активів для фінансування відновлення України та скасування мораторію адміністрації Байдена на нові проекти з експорту скрапленого природного газу. Деякі законодавці від Республіканської партії, які брали участь в обговоренні пакету, кажуть, що не бачили остаточного тексту

Але за словами журналістів, серед «нововведень», які Джонсон запропонував, йдеться про закон РЕПО – двопартійний закон, який дозволить використовувати мільярди доларів із заморожених резервів російського центрального банку, щоб допомогти оплатити допомогу Україні. Хоча використання заарештованих російських активів може допомогти фінансувати Україну, чиновники кажуть, що наразі це не може замінити західну допомогу як основне джерело військового фінансування через юридичні складнощі в юрисдикції, де зберігається більша частина грошей – ЄС.

Заступник голови Комітету з фінансових послуг Палати представників Конгресу США Френч Хілл заявив, що закон про РЕПО дозволить США перевести російські активи з категорії заморожених у категорію арештованих, а потім розмістити їх у міжнародному трастовому фонді, який підлягатиме аудиту та вимогам прозорості.

Інша пропозиція Джонсона полягає в тому, щоб перетворити принаймні частину іноземної допомоги на позику. Республіканські законодавці, які беруть участь в обговоренні пакету допомоги Палати представників Конгресу США, кажуть, що їхня увага була зосереджена на наданні прямої бюджетної підтримки українському уряду у вигляді кредиту. Сенатор Ліндсі Грем, близький союзник Трампа, заявив, що кредити Україні та іншим союзникам США не повинні бути безвідсотковими і можуть бути відкликані.

За словами журналістів, спікер Палати представників Майк Джонсон також намагається пов'язати надання допомоги Україні зі скасуванням заморожування адміністрацією Байдена дозволів на нові проекти з експорту скрапленого природного газу. Адміністрація Байдена зазнала критики за рішення призупинити видачу нових дозволів на експорт ЗПГ. Нафтогазова галузь розкритикувала це рішення як політичний трюк, що відбувається в небезпечний час для союзників США, які імпортують рекордні обсяги американського скрапленого газу, щоб замінити російський.

Нагадаємо, Конгрес Сполучених Штатів вже протягом кількох місяців не може прийти до одностайної думки щодо фінансової допомоги для України. Кошти, які були виділені на 2023 рік, вже себе вичерпали. Спікер Палати представників Майкл Джонсон не виносить відповідну ініціативу на розгляд конгресменів, хоча і неодноразово вказував, що має намір це зробити. У березні стало відомо, що республіканці можуть погодитись на схвалення цього пакету допомоги, якщо він буде наданий у вигляді кредитних коштів.