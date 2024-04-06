Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна погодиться на будь-який варіант допомоги від США, зокрема, у формі кредиту. Про це Зеленський заявив у суботу, 6 квітня, в ефірі телемарафону.

За словами президента, Україна розглядає багато різних варіантів, але вибору по суті не має.

«Один сенатор нещодавно був. І він каже: А чи ти погодишся на кредитні гроші? Якщо, наприклад, скажуть, що гроші кредитні, або ти не отримаєш допомогу? Я відповів: А для чого ці вибори, якщо немає вибору? Ми погодимось на будь-який варіант», – сказав Зеленський.

За словами глави держави, якщо сьогодні Україні запропонують надати пакет допомоги в кредит, або безкоштовно через рік, то Україна обере перший варіант.

«Тут немає ніякого вибору. Наш вибір один – вижити і перемогти», – зазначив президент.

Нагадаємо, Сенат Сполучених Штатів вже протягом кількох місяців не може прийти до одностайної думки щодо фінансової допомоги для України. Кошти, які були виділені на 2023 рік, вже себе вичерпали. Спікер Палати представників Майкл Джонсон не виносить відповідну ініціативу на розгляд конгресменів, хоча і неодноразово вказував, що має намір це зробити. У березні стало відомо, що республіканці можуть погодитись на схвалення цього пакету допомоги, якщо він буде наданий у вигляді кредитних коштів.