«Червона рута» змагається у категорії музичних вистав

Всеукраїнський театральний фестиваль-премія «GRA» («GreatRealArt»), організатором якого є Національна спілка театральних діячів України, оголосив шортліст, з якого журі й обиратиме переможців головної театральної нагороду країни. Нагадаємо, це єдина в Україні театральна премія національного масштабу, яка щороку визначає найкращі вистави країни за прозорою системою відбору. Цьогоріч кількість заявок стала рекордною за всю історію премії: до участі було допущено 135 вистав. З них було сформовано лонгліст, де було представлено 35 вистав, з них 10 було зі Львова. У підсумку місто представлено двома виставами у двох номінаціях. Обидві вистави представляють театр імені Марії Заньковецької.

Отже, цьогоріч у короткому списку:

14 вистав

7 міст України

12 театрів (9 державних і 3 незалежних)

16 режисерів_ок

8 драматургів_инь

близько 50 художників, балетмейстерів і композиторів

понад 100 акторів_ок

Шортліст театрального фестивалю-премії «GRA»-2025

За найкращу драматичну виставу великої сцени

Київський академічний драматичний театр на Подолі – вистава «Процес»

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра – вистава «Отелло»

За найкращу виставу для дітей, підлітків та сімейного перегляду

Рівненський академічний обласний театр ляльок – вистава «Хлопчик зі скрипкою в серці»

Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім. М. С. Щепкіна – вистава «Аліса в Дивокраї»

За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу

Opera aperta – вистава «GAIA-24. Opera del Mondo»

Київський національний академічний театр оперети – вистава «На русалчин Великдень»

Національний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької – вистава «Червона рута»

За найкращу танцювальну виставу і виставу фізичного театру

Одеський академічний обласний театр ляльок – вистава «Брехня»

За найкращу драматичну виставу камерної сцени (до 150 глядачів)

Національний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької – вистава «Я, “Побєда” і Берлін»

Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім. М. С. Щепкіна – вистава «Украдене щастя»

За найкращу виставу на перетині мистецького синтезу і жанрів та перформативних форм

Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. І. Франка – вистава «1975»

Театр «Нафта» – вистава «Хтось такі як я»

За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни