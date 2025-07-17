Дві вистави театру імені Марії Заньковецької увійшли до шортліста премії «GRA»
Оголошено короткий список претендентів на нагороди
Всеукраїнський театральний фестиваль-премія «GRA» («GreatRealArt»), організатором якого є Національна спілка театральних діячів України, оголосив шортліст, з якого журі й обиратиме переможців головної театральної нагороду країни. Нагадаємо, це єдина в Україні театральна премія національного масштабу, яка щороку визначає найкращі вистави країни за прозорою системою відбору. Цьогоріч кількість заявок стала рекордною за всю історію премії: до участі було допущено 135 вистав. З них було сформовано лонгліст, де було представлено 35 вистав, з них 10 було зі Львова. У підсумку місто представлено двома виставами у двох номінаціях. Обидві вистави представляють театр імені Марії Заньковецької.
Отже, цьогоріч у короткому списку:
- 14 вистав
- 7 міст України
- 12 театрів (9 державних і 3 незалежних)
- 16 режисерів_ок
- 8 драматургів_инь
- близько 50 художників, балетмейстерів і композиторів
- понад 100 акторів_ок
Шортліст театрального фестивалю-премії «GRA»-2025
За найкращу драматичну виставу великої сцени
- Київський академічний драматичний театр на Подолі – вистава «Процес»
- Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра – вистава «Отелло»
За найкращу виставу для дітей, підлітків та сімейного перегляду
- Рівненський академічний обласний театр ляльок – вистава «Хлопчик зі скрипкою в серці»
- Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім. М. С. Щепкіна – вистава «Аліса в Дивокраї»
За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу
- Opera aperta – вистава «GAIA-24. Opera del Mondo»
- Київський національний академічний театр оперети – вистава «На русалчин Великдень»
- Національний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької – вистава «Червона рута»
За найкращу танцювальну виставу і виставу фізичного театру
- Одеський академічний обласний театр ляльок – вистава «Брехня»
За найкращу драматичну виставу камерної сцени (до 150 глядачів)
- Національний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької – вистава «Я, “Побєда” і Берлін»
- Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім. М. С. Щепкіна – вистава «Украдене щастя»
За найкращу виставу на перетині мистецького синтезу і жанрів та перформативних форм
- Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. І. Франка – вистава «1975»
- Театр «Нафта» – вистава «Хтось такі як я»
За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни
- Київський академічний театр «Золоті ворота» – вистава «Я повернуся»
- Театр Ветеранів – вистава «Військова мама»