Українські і турецькі гравці ампфутболу провели відкрите тренування у Львові
Новини Львова від ZAXID.NET за 17 липня
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У четвер, 17 липня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Масове отруєння у ресторані Львова. До обласної інфекційної лікарні потрапило понад 60 людей, серед них – діти.
- Такі випадки поодинокі в усьому світі. Львівські лікарі виростили частину печінки в організмі 10-місячного хлопчика з Буковини.
- Галицький райсуд відмовив. Професор Йосип Лось програв суд за поновлення у Львівському університеті.
- Більше не існує. У Львові завершили ексгумацію радянських поховань на колишньому Пагорбі Слави.
- Діляться досвідом. Львів став місцем зустрічі української та турецької ампфутбольної спільноти.
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