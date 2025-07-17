У четвер, 17 липня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Масове отруєння у ресторані Львова. До обласної інфекційної лікарні потрапило понад 60 людей, серед них – діти. Такі випадки поодинокі в усьому світі. Львівські лікарі виростили частину печінки в організмі 10-місячного хлопчика з Буковини. Галицький райсуд відмовив. Професор Йосип Лось програв суд за поновлення у Львівському університеті. Більше не існує. У Львові завершили ексгумацію радянських поховань на колишньому Пагорбі Слави. Діляться досвідом. Львів став місцем зустрічі української та турецької ампфутбольної спільноти.

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