Невідомий зловмисник залишив провокативний напис на фасаді церкви

Увечері 16 липня на територію греко-католицького храму у селі Паладь-Комарівці Ужгородського району проник невідомий, підпалив вхідні двері та залишив на фасаді напис «Мадярів на ножі». На інцидент відреагував прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, а правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Як розповіли у поліції Закарпатської області 17 липня, повідомлення про пожежу в церкві біля Ужгорода надійшло напередодні, близько 22:00.

«На місце події виїхала слідчо-оперативна група і з’ясувала, що на територію храму проникла наразі невстановлена особа, підпалила вхідні двері, а на фасаді будівлі чорною фарбою зробила напис провокативного характеру, спрямований на розпалювання національної та релігійної ворожнечі», – зазначили у поліції.

На інцидент відреагував прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, зазначивши, що угорці на Закарпатті можуть розраховувати на нього.

«Примус, умисне вбивство, спалювання церкви, вимагання, залякування. Все це відбувається з нами, угорцями на Закарпатті. Ми вас не підведемо, ви можете розраховувати на нас», – написав Орбан у фейсбуці, оприлюднивши фото підпаленої церкви з провокативним написом.

Зазначимо, село Паладь-Комарівці засноване у IX столітті на місці поселення давніх слов’ян, а назва його походить від слова «комар» (місцевість комарів). Переважна більшість мешканців села, розташованого біля кордону зі Словаччиною, – етнічні угорці. Традиційно вони відвідують місцеву реформатську церкву, яка є пам’яткою середньовічної архітектури. Також в селі є греко-католицька парафія, храм якої постраждав внаслідок підпалу, та римо-католицький костел.

Греко-католицький храм у селі Паладь Комарівці відвідують українці та угорці

Після інциденту в Паладь-Комарівцях правоохоронці відкрили кримінальну справу за умисне знищення майна внаслідок підпалу (ч. 2 ст. 194 ККУ) та розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі (ч. 1 ст. 161 ККУ). Причетних до скоєння злочину розшукують у співпраці зі Службою безпеки України.