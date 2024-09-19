Під час прем'єри мюзиклу в Ужгороді актори власноруч збирали декорації та налаштовували звук

За день до прем’єри реп-мюзиклу «Ти [Романтика]» на Закарпатті працівники ТЦК мобілізували технічних працівників колективу художнього проєкту МУР. У Закарпатському центрі комплектування та соцпідтримки зазначили, що у мобілізованих не було права на відстрочку від призову.

Про мобілізацію своїх техніків перед виставою в Ужгороді МУР повідомив 18 вересня, зазначивши що через це прем'єра відбулась із затримкою в кілька годин.

«ТЦК мобілізували весь технічний склад нашої команди. Актори збирають декорації, організатор туру стає за світлову пушку, кабелі звуку підʼєднують до місцевої системи, що робити далі по туру – ми не знаємо», – йдеться в дописі артистів в Іnstagram.

У Закарпатському ОТЦК та СП розповіли ZAXID.NET, що працівників МУРу мобілізували 17 вересня через те, що в них не було права на відстрочку від призову.

«Це сталося за день до концерту і в іншому населеному пункті. Під час з’ясовування обставин було виявлено, що права на відстрочку від призову за мобілізацією у громадян не було. Представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки діяли в межах своїх повноважень та чинного законодавства», − сказали в обласному ТЦК та СП.

Нагадаємо, проєкт МУР створили під час війни для популяризації української літератури. У їхньому доробку – відео про історію «Щедрика», Павла Тичину, Івана Багряного, Василя Стуса, Лесю Українку і Василя Симоненка. Найвідоміша робота артистів – музичний альбом про життя письменників Розстріляного відродження під назвою «Ти [Романтика]». За ним МУР створив однойменний реп-мюзикл, з яким зараз гастролює в Україні.