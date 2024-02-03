До проекту залучили українських артистів

Засновники проекту МУР створили музичний альбом про життя письменників «розстріляного відродження». У ньому буде 17 різних композицій, які зв’язані між собою сюжетом. Мюзикл «Ти [Романтика]» тривалістю 45 хвилин розповість слухачам про найбуремніший період в історії української літератури. До проекту залучили українських артистів, які озвучують героїв цього проекту. Його презентують 29 лютого.

Мюзикл відтворює події 1930-х років, життя у харківському будинку «Слово» відомих письменників – Хвильового, Сосюри, Тичини, Курбаса, Семенка, Підмогильного, Плужника. Олена Кравець у мюзиклі уособлює систему ЧК, яка виловлює і нищить поетів. У ролі провокатора-авангардиста Михайля Семенка – Дмитро з гурту Хейтспіч. Сергій Мартинюк – Микола Хвильовий, що збирає навколо себе поетів і попереджає про майбутні репресії, а далі слухач стає свідком всіх подій, які дали назву цій літературній епосі.

«Починається альбом з треків, написаних у співавторстві з київським джазовим піаністом Євгенієм Дубовиком. У них вже старий Павло Тичина (Віктор Ткаченко) отримує звинувачувальні листи від невідомого “прихильника”, який питає поета “чи не давлять медалі, ордени, які за зраду друзів вручені тобі?” Це змушує Тичину згадати минуле, друзів, літературні вечори у Коцюбинського, визвольні змагання…», – розповідають ініціатори проекту.

Згодом радіоведучий (Женя Янович) переносить слухачів у 1918 рік, на спільний з Сергієм Жаданом трек «Третя Рота», де молодий поет Володимир Сосюра воює у складі «Третьої штурмової»: «Взагалі, я звісно, лірик, такий і позивний. Але коли занесло у третій штурмовий: 3-ій Гайдамацький – вриватись так вриватись, багнетом бий у шию. І не озиратись…». В альбомі «Ти [Романтика]» розповідають про бойові виходи Володимира Сосюри, візит Семенка на весілля Курбаса, історію назви «Молодого Театру».

У роликах проводять паралелі між тим, що було раніше і тим, що відбувається зараз. Наприклад, трек «В Колізеї» розповідає історію Леся Курбаса, роль якого виконує Павло Гоц з гурту NAZVA. А в рядках внутрішніх переживань Курбаса під час війни 1918 року багато українців можуть упізнати сучасність: «Котрий день іде війна, кулі – кращі за слова, але вірю я, що текстами теж битимуть врага…».

«На створення текстової основи знадобилося більше півроку, оскільки окрім особистих переживань письменників, нам також розповідають про дуже неочікувані й мало кому відомі факти з української літератури, як наприклад трек “Партія веде” – про справжню історію зради Тичини. Про розмову з кореспондентом Семеном Гершбергом, яку чомусь ніколи не згадують у школах», – наголосили представники МУР.

Історичний музичний альбом «Ти [Романтика]» присвячений життю і твочості літераторів 1930-х років

Назва музичного альбому перегукується із твором Хвильового «Я (Романтика)» про події 1933 року, кризу всередині ліричного героя, розчарування ідеалами революції, демонструє необхідність робити вибір і його жахливі наслідки.

Проект МУР створили під час війни для популяризації української літератури. У їхньому доробку – відео про історію «Щедрика», Павла Тичину, Івана Багряного, Василя Стуса, Лесю Українку і Василя Симоненка. Цього разу творці МУР вирішили об’єднатися з відомими українськими артистами і створити щось нове. До проекту долучились Сергій Жадан, Хейтспіч, Женя Янович, NAZVA, Олена Кравець, Сергій Мартинюк. Реліз музичного альбому відбудеться 29 лютого на YouTube проекту МУР.

«Розстріляне відродження» – культурне та літературно-мистецьке покоління 1920-30-х рр., яке створило високохудожні твори літератури, живопису, музики, театру, кіно. Тоталітарний режим переслідував представників «розстріляного відродження», багатьох з них знищили.