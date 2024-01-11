Катрін Деньов від початку повномасштабного російського вторгнення підтримує Україну

Французька актриса Катрін Деньов озвучила аудіокнигу «Абрикоси Донбасу» української поетеси Любові Якимчук. Про це письменниця написала на своїй сторінці у Facebook.

«Вже можна розповідати. Катрін Деньов озвучила "Абрикоси Донбасу", і наша з нею аудіокнига відтепер у книгарнях Франції, а також на всіх французьких аудіоплатфомрах. Там почуєте і мій голос, бо заголовки та ще п'ять-шість віршів для книги начитала я, українською», – написала Якимчук на своїй сторінці у Facebook.

Переклад книги французькою мовою вийшов у видавництві Les éditions des femmes, яке в 1970-х роках заснувала Антуанет Фукке.

Вірші, які увійшли до збірки «Абрикоси Донбасу», Любов Якимчук написала у 2014 році, після того, як Росія окупувала частину східної України. Збірка вийшла українською мовою у «Видавництві Старого Лева» у 2015 році та отримала чимало нагород.

Нагадаємо, Катрін Деньов від початку повномасштабного російського вторгнення підтримує Україну.