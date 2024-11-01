Ввечері 31 жовтня у селі Війниця Володимирського району легковик збив на смерть 56-річного пішохода. Винуватцю ДТП загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Про це повідомили 1 листопада у пресслужбі поліції Волині.

За даними слідства, 44-річний водій автомобіля Škoda не врахував дорожню обстановку та збив чоловіка, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події. Загиблим виявився 56-річний житель Війниці.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.