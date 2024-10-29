Смертельна аварія сталася 19 березня 2024 року на вулиці Дубнівській у Луцьку

Луцький міськрайонний суд виніс вирок Олегу Гуляю за вчинення смертельної ДТП. Обвинувачений на автомобілі Chana Benni збив 67-річну жінку, яка рухалася по нерегульованому пішохідному переході. Від отриманих травм потерпіла померла у лікарні. Водію призначили 51 тис. грн штрафу з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом одного року.

Як йдеться у вироку від 25 жовтня, аварія на вулиці Дубнівській у Луцьку сталася 19 березня 2024 року. За даними слідства, 38-річний Олег Гуляй, який перебував за кермом автомобіля Chana Benni, скоїв наїзд на 67-річну пішохідку. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, від яких згодом померла у лікарні.

Олег Гуляй визнав свою вину, щиро розкаявся та просив його суворо не карати. Він зазначив, що частково відшкодував рідним загиблої завдані збитки.

Суддя Андрій Сівчук визнав волинянина винним за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості) й призначив 51 тис. грн штрафу з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом одного року. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.