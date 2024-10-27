На Волині у ДТП загинуло немовля

На Волині у Луцькому районі сталась аварія. У ДТП загинула піврічна дитина, також є травмовані. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Волинської області.

Подія трапилась у неділю, 27 жовтня, біля села Яківці. Попередньо правоохоронці встановили, що 33-річний житель Рівненської області, перебуваючи за кермом автомобіля Volkswagen, не впорався з керуванням, з’їхав з дороги, а після цього врізався у дерево.

«Внаслідок автопригоди піврічна дитина, пасажир автомобіля, загинув. Ще двоє пасажирів, 9 та 28 років, отримали тілесні ушкодження. Усі постраждалі – жителі Рівненської області», – йдеться у повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Правоохоронці встановили, що водій Volkswagen перебував за кермом тверезим.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 26 жовтня, у межах села Заволока Рівненської області внаслідок зіткнення BMW з бетонною перешкодою загинули 28-річний водій та 24 пасажир. Ще трьох пасажирів віком 23-24 років із численними травмами госпіталізували до лікарні.