Внаслідок ДТП перекинувся мікроавтобус

Шевченківський районний суд Львова виніс вирок львів’янину, який за кермом BMW вчинив потрійну ДТП. Унаслідок цієї аварії постраждали двоє дітей, зокрема немовля з важкими травмами потрапило у лікарню. Винуватця ДТП позбавили водійських прав та звільнили від тюремного ув’язнення з іспитовим терміном.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2024 року, аварія сталась ввечері 17 січня 2020 року на вул. Липинського у Львові. Львів’янин Ігор Дуда їхав за кермом автомобіля BMW 3351 був неуважним, не надав переваги у русі авто, яке їхало у тій смузі, куди він перестроювався. BMW 3351 зіткнулось із авто Peugeot 308, яке некероване в’їхало у мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter 316 – унаслідок ДТП останнє авто перекинулось.

Унаслідок ДТП важко постраждало немовля, яке їхало у авто Peugeot 308 (фото Ігоря Зінкевича)

Унаслідок ДТП важко постраждало немовля, яке їхало у авто Peugeot 308. Дитину доставили у лікарню з забоєм головного мозку з контузійно-геморагічними вогнищами та переломом потиличної кістки. Водій мікроавтобуса перебував у авто разом із своїм неповнолітнім сином, вони обоє лікувались після аварії.

Обвинувачений у суді свою провину визнав та розповів, що «під час затяжного повороту втратив керування і виїхав на зустрічну смугу руху та, щоб з’їхати в праву смугу, зачепив ліву сторону автомобіля Peugeot, а далі пам’ятає все смутно». Автомобіль BMW 3351, на якому Ігор Дуда скоїв ДТП, належить його знайомому. Обвинувачений просив не садити його у тюрму та не позбавляти права керувати авто, просив врахувати, що у нього є неповнолітня дитина і він працює на СТО, де ремонтує авто для ЗСУ.

Матір немовля, яке постраждало у ДТП, розповіла у суді, що обвинувачений не вибачився перед нею та не цікавився станом здоров’я дитини до судового розгляду. У жовтні 2023 року вона повідомила суд, що він виплатив їй 3 тисячі доларів, через що вона відмовляється від частини цивільного позову. Вона просила суд суворо не карати винуватця ДТП.

Справу розглянув суддя Петро Невойт, який дослідив усі матеріали та свідчення учасників справи. Обвинуваченому призначили 5 років тюрми з забороною керувати транспортними засобами півтора року. Однак його звільнили від відбування основного покарання, встановивши дворічний іспитовий термін. Винуватець ДТП також має виплатити постраждалим 370 тис. грн матеріальної та моральної шкоди. Вирок ще можна оскаржити.