В потрійній ДТП на вул. Липинського у Львові постраждали двоє дітей
Суспільство — Катерина Родак, 18 січня98700
Внаслідок ДТП перекинувся мікроавтобус
У п’ятницю ввечері, 17 січня, на вул. Липинського у Львові трапилась ДТП за участі трьох автомобілів. Про це повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.
ДТП трапилась близько 20:30. На вул. Липинського, 28 зіткнулися три автівки: мікроавтобус Mercedes та легкові BMW і Peugeot. Внаслідок зіткнення мікроавтобус перевернувся на бік.
ДТП на вул. Липинського
У ДТП постраждало двоє дітей 11-років та 7 місяців. Їх госпіталізували у Львівську міську дитячу клінічну лікарню.
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