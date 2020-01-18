В потрійній ДТП на вул. Липинського у Львові постраждали двоє дітей

Внаслідок ДТП перекинувся мікроавтобус

У п’ятницю ввечері, 17 січня, на вул. Липинського у Львові трапилась ДТП за участі трьох автомобілів. Про це повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

ДТП трапилась близько 20:30. На вул. Липинського, 28 зіткнулися три автівки: мікроавтобус Mercedes та легкові BMW і Peugeot. Внаслідок зіткнення мікроавтобус перевернувся на бік.

ДТП на вул. Липинського

У ДТП постраждало двоє дітей 11-років та 7 місяців. Їх госпіталізували у Львівську міську дитячу клінічну лікарню.