На Буковині 28-річний водій BMW врізався у бетонну перешкоду

У Кам’янецькій територіальній громаді на Буковині сталась смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення автомобіля BMW з бетонною перешкодою загинули двоє чоловіків. Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької області.

Подія трапилась в ніч на суботу, 26 жовтня, у межах села Заволока. Попередньо відомо, що 28-річний водій BMW не впорався з керуванням та з’їхав з дороги, а потім врізався у бетонну перешкоду. Водій та 24-річний пасажир від отриманих травм загинули на місці події.

На місце аварії також прибули рятувальники. Вони деблокували трьох постраждалих пасажирів віком 23-24 років та передали медикам. Всі вони отримали тяжкі тілесні ушкодження.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Поліція направила тіла загиблих на проведення судово-медичної експертизи, а транспортний засіб – вилучила.

Нагадаємо, ввечері п’ятниці, 4 жовтня, у селі Підзахаричі Чернівецької області сталась смертельна аварія. 33-річна жителька селища Путили, перебуваючи за кермом Mitsubishi Pajero, не впоралась з керуванням та допустила перекидання автомобіля. Внаслідок аварії 27-річна пасажирка авто загинула на місці події.