На Буковині перекинувся автомобіль Mitsubishi Pajero

Ввечері п’ятниці, 4 жовтня, у селі Вижницькому районі Чернівецької області сталась смертельна аварія. Внаслідок ДТП загинула 27-річна жінка. Про це повідомили у Нацполіції.

Подія трапилась у селі Підзахаричі. За даними правоохоронців, які прибули на місце ДТП, 33-річна жителька селища Путили, яка перебувала за кермом Mitsubishi Pajero, не впоралась з керуванням та допустила перекидання автомобіля.

Внаслідок аварії 27-річна пасажирка авто загинула на місці події. Тіло загиблої направили на судово-медичну експертизу. Водійку Mitsubishi Pajero із травмами госпіталізували до лікарні.

Крім того, 4 жовтня у Чернівецькій області сталась ще одна аварія. На автодорозі Н-10 у селі Новий Киселів 33-річний водій вантажівки DAF збив 26-річну жінку, яка переходила дорогу у невстановленому місці. Жінку із травмами госпіталізували до лікарні.

Вантажівка, водій якої збив 26-річну жінку

Правоохоронці внесли відомості про обидві дорожньо-транспортні пригоди до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 та 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у селі Мариничі Чернівецької області 60-річний водій Mercedes-Benz збив 12-річного хлопця на велосипеді. Хлопець помер під час надання медичної допомоги.