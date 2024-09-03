Водія правоохоронці затримали на місці ДТП

На Буковині в смертельній аварії загинув 12-річний велосипедист. Правоохоронці встановили, що на хлопця наїхав 60-річний водій Дорожньо-транспортна пригода сталася на одній із вулиць в селі Мариничі. Водія правоохоронці затримали на місці аварії.

Смертельна автопригода сталася після обіду 2 вересня. На одній із вулиць села Мариничі Путильської громади Вижницького району водій автомобіля Mercedes-Benz допустив наїзд на велосипедиста. Під колеса потрапив 12-річний хлопець, який катався вулицею на двоколісному. Очевидці одразу на місце пригоди викликали бригаду швидкої допомоги та правоохоронців.

«Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 12-річний місцевий житель отримав травми та під час надання йому медичної допомоги помер», – повідомили в поліції Буковини в вівторок, 3 вересня

Правоохоронці тіло загиблого неповнолітнього направили на проведення судово-медичної експертизи. Водія затримали та направили на проходження тесту на алкоголь в крові.

Відомості про смертельну аварію слідчі поліції внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування. Якщо провину чоловіка доведуть в суді, то йому загрожує до 8 років позбавлення волі.