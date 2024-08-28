Смертельна аварія сталася в селі Банилів

На Буковині водій вантажівки на смерть збив велосипедиста. Смертельна аварія сталася в селі Банилів Вижницького району. Водій вантажівки FAW допустив наїзд на 64-річного велосипедиста, який помер на місці пригоди. Поліцейські вилучили автомобіль на арештмайданчик.

Аварія з смертельним наслідком сталася увечері 27 серпня. В селі Банилів внаслідок наїзду транспортного засобу 64-річний велосипедист отримав травми, не сумісні з життям. Жителі села на місце ДТП викликали бригаду швидкої допомоги та правоохоронців. Для з’ясування обставин автопригоди на місці події працювала слідчо-оперативна група Вижницького районного відділу поліції.

«Попередньо поліцейські встановили, що 62-річний житель Хмельницької області, керуючи автомобілем FAW допустив наїзд на 64-річного велосипедиста. У результаті ДТП велосипедист, житель с. Банилів отримав численні тілесні ушкодження та помер на місці події», – повідомили в поліції Буковини в середу, 28 серпня.

Тіло загиблого поліцейські направили на судово-медичну експертизу, а за фактом аварії слідчі поліції внесли відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Вантажний автомобіль правоохоронці вилучили та помістили на арештмайданчик.