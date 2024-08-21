15-річний хлопець загинув на місці

На Буковині водійка на смерть збила підлітка на велосипеді. Смертельна ДТП сталася в селі Красноїльськ пізно увечері 20 серпня. 15-річний хлопець їхав на двоколісному транспорті, коли в нього врізався автомобіль Audi A6. Від отриманих травм неповнолітній загинув на місці.

Аварія трапилася на одній із вулиць села Красноїльськ. Очевидці на місце пригоди викликали поліцейських та бригаду швидкої допомоги, щоб врятувати хлопця. Прибувши на місце, поліцейські попередньо встановили, що 27-річна водійка автомобіля Audi A6 допустила наїзд на велосипедиста.

«Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 15-річний місцевий житель отримав травми не сумісні з життям. Тіло загиблого правоохоронці направили на проведення судово-медичної експертизи», – повідомили в поліції Буковини в середу, 21 серпня.

Правоохоронці внесли факт ДТП до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). У водійки відібрали зразки для встановлення алкоголю в крові.

Якщо провину 27-річної буковинки доведуть в суді, то їй загрожує до 8 років позбавлення волі.