Велосипедистка загинула на місці

На Тернопільщині в дорожньо-транспортній пригоді з електровелосипедом загинула жінка. Аварія сталася біля села Теофіпілка Козівської громади. В електровелосипед врізався автомобіль. Жінка, яка керувала ним, від отриманих травм загинула на місці.

Смертельна ДТП сталася близько 13:00 в четвер, 15 серпня, на автодорозі Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине. 50-річна велосипедистка їхала через село Теофіпілка Козівської громади, коли на неї наїхав автомобіль. Очевидці на місце пригоди викликали правоохоронців та медиків бригади швидкої допомоги.

«За попередніми даними, водій автомобіля Renault Trafic в’їхав в електровелосипед, який рухався попереду і здійснював маневр повороту ліворуч. Внаслідок ДТП водійка двоколісного транспортного засобу, 50-річна жителька Козови, від отриманих травм померла», – повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 16 серпня.

Ще одна автопригода сталася на цій же автодорозі поблизу села Павлів Нараївської громади близько 16:20 15 серпня. Водій вантажного автомобіля Volvo зіткнувся з автомобілем ВАЗ-2105. Травми отримав водій ВАЗ, його у важкому стані доправили до лікарні. У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

За фактом смертельного ДТП правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвели до смерті людини). Триває розслідування.