В салоні перебували ще двоє пасажирів, які отримала важкі травми

На Тернопільщині загинув 20-річний водій через перекидання автомобіля. Чоловік на авто врізався в дерево і машина перевернулася. На момент аварії в салоні перебували ще двоє пасажирів, які отримала травми. Їх шпиталізували в районну лікарню.

Смертельна аварія трапилася 5 серпня близько 00:50 в селі Добромірка Тернопільського району. Чоловік, керуючи автомобілем Renault Scenic, допустив виїзд на ліве узбіччя. Після цього автомобіль став не керований і врізався в дерево, а потім перекинувся.

«У результаті удару водій від отриманих травм помер ще до приїзду бригади екстреної допомоги. Одного із пасажирів доправили до лікарні», – повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 5 серпня. Ще один пасажир – неповнолітній хлопець, ушкоджень не отримав.

За фактом ДТП триває розслідування відповідно до ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини). Наразі у водія експерти відібрали аналізи, щоб встановили чи був алкоголь в крові на момент скоєння аварії.