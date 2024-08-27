На Буковині підвода на смерть придавила чоловіка. Дорожньо-транспортна пригода трапилася в селі Плоска Вижницького району. Місцеві жителі викликали на місце швидку медичну допомогу та працівників поліції. Однак медики лише констатували смерть буковинця.

Смертельна аварія сталася в селі Плоска Вижницького району увечері 25 серпня. Під час руху гужового транспорту кінь зійшов з дороги, що призвело до перекидання підводи, повідомили ZAXID.NET в поліції Буковини.

В результаті перекидання, 42-річного чоловіка придавило підводою. Він від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події. Тіло чоловіка витягнули з-під воза місцеві жителі і передали працівникам поліції. Правоохоронці направили на судово-медичну експертизу.

Відомості про факт ДТП правоохоронці внесли до ЄРДР за ст. 115 ч. 1 КК України (Вбивство з приміткою «нещасний випадок»).