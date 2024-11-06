Від удару в маршрутки повибивало вікна

У вівторок, 6 листопада, у Львові у ДТП потрапив рейсовий автобус №25, в якому на момент зіткнення перебувало 20 пасажирів. Аварія з вантажівкою трапилася близько 12:15 на вул. Липинського, 54, внаслідок чого там ускладнений рух.

Як повідомила патрульна поліції Львова, внаслідок ДТП є постраждалі, їхня кількість ще уточнюється. «На вулиці Липинського сталася ДТП з потерпілими. Одна смуга руху перекрита для проїзду. На місці події працюють усі необхідні служби», – зазначили патрульні.

Судячи з фото поліції та відео очевидців, маршрутка та вантажівка їхали в попутному напрямку. Від удару маршрутка виїхала на обочину і вдарилася в електроопору. Внаслідок ДТП в автобусі вибите лобове і бокові вікна.

За інформацією ZAXID.NET, попередньо травмувалися двоє пасажирів автобуса. Згодом у міськраді повідомили, що двох пасажирів, яких доставили до лікарні, відпустили додому на амбулаторне лікування.

Аварія ускладнила рух вулицею (фото патрульної поліції)

Як додали у поліції, на момент удару в маршрутці було 20 пасажирів. Їхні діагнози та точна кількість потерпілих уточнюється. На місці слідчі встановлюють обставини аварії.