Юрія Телячий загинув 16 січня внаслідок ДТП у Летичеві

Ввечері 16 січня в селищі Летичів Хмельницького району сталася смертельна ДТП. У результаті наїзду вантажівки загинув 54-річний Юрій Телячий – президент Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту, доктор історичних наук, голова обласної організації Національної спілки краєзнавців, волонтер Юрій Телячий.

Як повідомила пресслужба поліції області, аварія сталася 16 січня близько 20:30 на вулиці Богдана Хмельницького в селищі Летичів. Поблизу рибного ринку 57-річний житель Дніпра, водій вантажівки Volvo FH 460, збив на проїзній частині 54-річного хмельничанина. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють обставини події. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років увʼязнення.

У відділі краєзнавства Хмельницької обласної універсальної наукової бібілотеки написали, що загиблий пішохід – Юрій Телячий. Доктор історичних наук, професор, заслужений працівник культури України, автор понад 260 наукових праць, серед яких близько 30 монографій та посібників.

Юрій Телячий народився 17 червня 1970 року в селі Лисець на Дунаєвеччині. Працював вчителем історії, директором Михайлівської ЗОШ І-ІІ ступеня, Лисецької ЗОШ І-ІІІ ступеня, згодом почав викладати у Хмельницькому гуманітарно-педагогічному інституті на кафедрі суспільних дисциплін, був завідувачем магістратури та кафедри менеджменту в освіті, проректором з науково-педагогічної роботи, професором кафедри суспільних дисциплін. У 2021-2022 роках працював у Києві першим проректором з науково-педагогічної роботи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. А в 2022 році став виконувачеи обовʼязків ректора та президентом Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту.