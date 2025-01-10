Смертельна аварія сталася на трасі сполученням Старокостянтинів – Антоніни

Ввечері 8 січня у селищі Антоніни Хмельницького району сталася ДТП. Унаслідок наїзду легковика загинув 50-річний чоловік, який сидів дорозі. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Аварія сталася близько 17:30 години на трасі сполученням Старокостянтинів – Антоніни. За даними слідства, 26-річний водій автомобіля ВАЗ 2109 збив 50-річного жителя села Пашківці Старокостянтинівської громади, який сидів на проїзній частині. Від отриманих травм потерпілий загинув.

Як уточнила ZAXID.NET речниця поліції Хмельниччини Інна Глега, наразі експерти встановлюють, що потерпілий робив на дорозі та чи перебував він у стані спʼяніння.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення. Усі обставини події наразі встановлюють.