Смертельна аварія сталася ввечері 9 січня у Рівненському районі

У четвер, 9 січня, у селі Суськ Рівненського району сталася смертельна ДТП. Неповнолітній мотоцикліст збив 38-річного місцевого жителя. Від отриманих травм чоловік загинув. Про це повідомила пресслужба поліції області.



За даними слідства, 14-річний житель села Дюксин, водій мотоцикла Skymoto Prime, збив 38-річного місцевого жителя, який ішов узбіччям. Від отриманий травм пішохід загинув.



«Травми також отримав і мотоцикліст. Медики у нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій органів черевної порожнини. Неповнолітнього госпіталізували до лікарні», – зазначають правоохоронці.

Слідчий розпочав досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років увʼязнення.