Аварія сталася ввечері 1 січня у селі Серники Зарічненської громади

Ввечері 1 січня у селі Серники Вараського району сталася смертельна ДТП. 21-річний мотоцикліст не впорався з керуванням і впав – від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Про це повідомила пресслужба поліції Рівненщини.

За даними слідства, смертельна аварія сталася на території Зарічненської громади близько 23:30. Водій мотоцикла Kinlon 150, 21-річний місцевий житель, виїхав за межі проїзної частини та впав. Потерпілого намагалися реанімувати, проте він помер.

«Слідчі втановили, що 21-річний мешканець села Серники не був у шоломі та не мав посвідчення водія», – зазначають правоохоронці.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України.