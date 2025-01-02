21-річний мешканець Рівненщини загинув внаслідок падіння з мотоцикла
Потерпілий не мав шолома й посвідчення водія
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Ввечері 1 січня у селі Серники Вараського району сталася смертельна ДТП. 21-річний мотоцикліст не впорався з керуванням і впав – від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Про це повідомила пресслужба поліції Рівненщини.
За даними слідства, смертельна аварія сталася на території Зарічненської громади близько 23:30. Водій мотоцикла Kinlon 150, 21-річний місцевий житель, виїхав за межі проїзної частини та впав. Потерпілого намагалися реанімувати, проте він помер.
«Слідчі втановили, що 21-річний мешканець села Серники не був у шоломі та не мав посвідчення водія», – зазначають правоохоронці.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України.