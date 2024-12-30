Судячи із фото з місця аварії, учасниками ДТП є позашляховик Mitsubishi Pajero та авто Volkswagen Touareg

Вранці у понеділок, 30 грудня, на трасі біля Острога на Рівненщині трапилась смертельна ДТП. Про це повідомила поліція Рівненщини, яка встановлює усі обставини та дані потерпілих.

Як вказано у повідомленні правоохоронців, аварія сталась 30 грудня приблизно о 10:15 на автодорозі «Городище-Рівне-Старокостантинів» між населеними пунктами Острог та Вельбівно. За попередніми даними, одна людина загинула та ще двоє – поранені.

Судячи із фото з місця аварії, учасниками ДТП є позашляховик Mitsubishi Pajero та авто Volkswagen Touareg. Наразі обставини зіткнення та дані потерпілих встановлює поліція.

Рух транспорту на цій ділянці ускладнений. На місці працюють поліцейські, рятувальники та медики.