ДТП спричинила затори електротранспорту

У Львові на маршруті сихівського трамвая №8 травмувалася пішоходка. Жінка вдарилася і зламала ключицю. Її життю нічого не загрожує. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.



Дорожньо-транспортна пригода трапилась близько 15:45 на Сихівському мості.

«Інцидент стався, коли трамвай №8 від’їхав 300 м від зупинки “Шувар” у напрямку центру міста. Жінка ромської національності вдарилась об бік трамвая», – пояснили у ЛКП «Львівелектротранс».

На місце події приїхала швидка і доставила потерпілу у міську лікарню святого Луки. За попередньою інформацією, у неї зламана ключиця. Зараз медики її додатково обстежують, а обставини інциденту з’ясовують правоохоронці.

ДТП спричинила затримки руху електротранспорту на цій ділянці. За інформацією «Львівелектротранс», з 17:15 трамвайні маршрути №4 та №8 курсують у звичному режимі.