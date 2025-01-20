Смертельна аварія сталася в селі Білоусівка

На Буковині водій авто не впорався з керуванням, з’їхав з дороги і допустив зіткнення з покинутим будинком. Від удару він загинув на місці, пасажир, який сидів поруч, отримав незначні травми і відмовився від госпіталізації. В поліції розслідують всі обставини ДТП.

Смертельна аварія сталася вночі 18 січня в селі Білоусівка Сокирянської громади Дністровського району. До поліції звернулися місцеві жителі і розповіли, що автомобіль врізався в нежитлову будівлю. Також додали, що в аварії є постраждалі.

На місце ДТП виїхали поліцейські з Сокирянського відділку і попередньо встановили, що за кермом авто Volkswagen Passat перебував 33-річний житель Сокирян. На передньому сидінні також сидів пасажир, 27-річний мешканець села Білоусівка.

Водій керуючи автомобілем Volkswagen Passat, допустив виїзд за межі проїжджої частини дороги. Надалі авто зіткнулося з деревом, а потім ще й з нежитловим будинком. В результаті ДТП водій отримав численні тілесні ушкодження та загинув на місці події. Тіло чоловіка поліцейські направили на судово-медичну експертизу.

«Також на момент аварії у салоні автомобіля перебував 27-річний житель с. Білоусівка. Внаслідок ДТП він отримав незначні тілесні ушкодження. Медики доправили потерпілого до лікарні для надання допомоги, без госпіталізації», – повідомили в поліції Буковини.

За фактом аварії слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Автомобіль, в якому загинув водій, вилучили на арештмайданчик.